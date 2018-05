Las veces que Aráoz dijo en público que Vizcarra debía renunciar

El presidente Martín Vizcarra, en una entrevista que brindó esta semana, detalló cómo fueron las conversaciones que mantuvo durante la segunda moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) antes que renunciara al cargo.

Mencionó lo que ya se sabía: que habló en persona con PPK en febrero para reafirmarle su lealtad pero para comentarle que no pensaba renunciar al cargo por respeto a la Constitución. Sin embargo, precisó que también habló directamente con la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

El mandatario comentó que la entonces primera ministra le pidió explícitamente que renuncie a la vicepresidencia en caso vacaran a PPK, contradiciendo lo que Mercedes Aráoz decía días antes de que salieran a la luz los videos de Moisés Mamani.

"Sí [me pidió que renuncie], pero yo le dije 'Meche con la confianza que nos tenemos, este tema lo trato con el presidente', y yo viajé y hablé con el presidente. En ese punto había una discrepancia [con ella]", reveló Vizcarra.

- Aráoz y los pedidos de renuncia -

Antes de que Martín Vizcarra hablara con PPK, Mercedes Aráoz ya había comentado en público que los dos vicepresidentes debían renunciar ante los intentos de la oposición (encabezada por el ahora premier César Villanueva) de vacar al presidente.

"Es lo que corresponde [que ambos renuncien] porque están haciendo una fórmula de destrucción a través de mecanismos 'institucionales' de nuestra democracia. […] El que siga, cualquiera que sea, en la Presidencia tendrá una espada de Damocles y lo querrán usar como marioneta", comentaba Aráoz el 19 de febrero, recordando cómo el fujimorismo criticó a Vizcarra por el Caso Chinchero.

Sin embargo, en ese momento, el actual presidente ya había decidido que no dejaría el cargo. "Decir en ese momento públicamente 'no voy a renunciar' podía interpretarse como que no era leal al presidente (PPK) y me tuve que callar para no afectarlo", comentó Vizcarra.

A pesar de que Vizcarra ya le había dicho, tanto a Aráoz como al entonces presidente que no quería renunciar, la segunda vicepresidenta continuó con sus declaraciones públicas a favor de que se convoquen a nuevas elecciones.

"El vicepresidente (Martín Vizcarra) está trabajando en Canadá y yo estoy confiada en que él mantiene la lealtad con el presidente PPK y la gobernabilidad [...] No estamos aquí peleando el nombre de un presidente sino por la gobernabilidad de un país que tienen que mantener su estabilidad democrática", dijo Aráoz el 9 de marzo.

Tres días después, fue más explícita. "Por supuesto (que los vicepresidentes tienen que renunciar). Sigo pensando lo mismo, no voy a cambiar mi postura", indicó.

El 19 de marzo, en una entrevista a El Comercio, Aráoz reincidió en su decisión y dijo que renunciaría al Gobierno si vacaban a PPK. "Continuar si vacan al presidente sería volverme títere de un modelo de gestión que a mí no me gustaría", señaló. Sin embargo, aseguró que ella no le había pedido a Vizcarra que renuncie, sino solo que se pronuncie en contra de la vacancia.

Días después, saldrían a la luz los videos del congresista Moisés Mamani sobre la negociación de votos para frustrar la vacancia, y PPK tomó la decisión de renunciar al cargo y respetar la "sucesión constitucional" para que Martín Vizcarra lo reemplace.