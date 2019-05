Las veces que Bartra justificó la exclusión de García del informe Lava Jato

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) defendió nuevamente este jueves la decisión que tomó la Comisión Lava Jato que presidió de no incluir al ex presidente Alan García en la lista de los denunciados consignada en el informe final, pese a los indicios de sus vínculos con la constructora Odebrecht.

Si bien reconoció que el informe final pudo haber tenido algunas "omisiones" e "imprecisiones", aseveró que estuvo bien en líneas generales. En declaraciones a RPP, la legisladora dijo que halló “responsabilidad política” de García por haber impulsado decretos de urgencia y decretos supremos, durante su segundo gobierno, que permitieron dar el legal para que Odebrecht ganara la obra del tren eléctrico, pero no encontró indicios de delito.

No obstante, explicó que su grupo no pudo interponer denuncia constitucional porque el plazo para ello se había vencido. Bartra justificó la ausencia de Alan García, Luis Nava y César Atala en el informe final, porque, según argumentó, el Ministerio Público no le permitió avanzar en sus investigaciones ni requerir información a la Banca Privada de Andorra.

-Martes 30 de abril-

El pasado martes, la parlamentaria había argumentado algo similar en defensa del informe final del grupo de trabajo que presidió por más de dos años. Indicó que durante las investigaciones no se encontró responsabilidad en García Pérez porque no se conocía la información que Miguel Atala entregó recientemente a la fiscalía.



"Los elementos de convicción acaban de aparecer hoy, hasta ayer no había ningún nexo que vinculara directamente al ex mandatario con la posibilidad de alguna recepción de dinero, no lo tenía nadie ni la fiscalía", declaró a la prensa.

"Recuerden que estamos, prácticamente, en mayo del 2019 y que el informe de la comisión cerró en agosto del 2018, sin embargo nuestros avances fueron superiores a los que tuvo el Ministerio Público", manifestó.

Aquel día, se conoció que el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala confesó, durante un interrogatorio ante la fiscalía, que el US$1.3 millón que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en la Banca Privada de Andorra era en realidad para el fallecido ex mandatario Alan García. Agregó que le entregó la totalidad de este dinero al líder del Partido Aprista en varias armadas.

Atala añadió que en el segundo semestre del 2010, Alan García lo llamó y le pidió que lo visite en Palacio de Gobierno, donde se reunieron a solas y tomaron un café.

Ese mismo día, se supo que José Antonio Nava Mendiola, gerente general de Transportes Don Reyna, confirmó que su padre, el ex secretario general de Palacio de Gobierno Luis Nava Guibert, recibió sobornos de parte del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Incluso, dijo que él en “algunas ocasiones” le llevó, por encargo del brasileño, mochilas con dinero al también ex ministro.

-16 de abril-

Un poco antes, el 16 de abril, Rosa Bartra defendió la decisión de la Comisión Lava Jato de no recomendar investigar al fallecido ex mandatario pese a los presuntos indicios de sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. En entrevista con RPP, dijo que García fue investigado “igual que todos” los demás involucrados.

Bartra agregó que al ex mandatario se le hicieron los procedimientos que la comisión está autorizada hacer, tales como el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil. Precisó que no tuvo colaboración de la fiscalía y que cuando se solicitó a Andorra obtener información respecto al ex mandatario, este les fue negada.

-Noviembre de 2018-

Cuando en noviembre del 2018 presentó al pleno del Congreso el informe final de más de mil páginas que aborda once proyectos de infraestructura pública, Bartra expresó que en él “no se ha blindado, ni se ha perseguido a nadie, ni a Keiko Fujimori ni a Alan García".

"Nosotros tenemos que ceñirnos al material en la forma de indicio. No podemos imaginar cosas. Hay mucha carga subjetiva contra el informe. De pronto pareciera que toda la investigación se resume a dos actores y no es así”, dijo la también presidenta de la Comisión de Constitución.

El 6 de noviembre del 2018, luego de haberse aprobado el informe final, Bartra descartó cualquier tipo de blindaje por haber excluido a García en el informe final. “Tengo que rechazar la palabra blindar. Eso no ha existido en ningún acto de la comisión", dijo en declaraciones a ATV, tras explicar que no se encontraron evidencias que vinculen al ex gobernante con los actos de corrupción investigados.