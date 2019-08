Tantas veces Tamar Arimborgo [Perfil]

Frente a Marilú Martens, entonces ministra de educación, Tamar Arimborgo, nueva presidenta de la comisión de Educación para el periodo 2017-2018, le hizo esta pregunta: "Acá se mencionó acerca de los crímenes de odio, yo me pregunto: ¿existen crímenes de amor?".

Entonces Martens había sido citada a la comisión de Educación del Congreso a raíz del enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). Arimborgo, al igual que Julio Rosas, Juan Carlos Gonzáles, Nelly Cuadros, Carlos Tubino, Edwin Donayre, entre otros, era una férrea opositora a este enfoque, pues para ella contenía "ideología de género".

Lo que motivó la pregunta de la legisladora fueron los argumentos resaltando la importancia del enfoque de igualdad de género para prevenir la violencia contra las personas LGBT.

Arimborgo se ha hecho conocida a golpe de frases estrambóticas desde su debut. El 27 de julio del 2016, juró “por Dios, por el indulto humanitario a Alberto Fujimori y por la reconciliación en el Perú”.

En el debate en el pleno sobre paridad y alternancia de la reforma política, protagonizó una pelea de carteles contra las legisladoras de izquierda. En sus manos sostuvo una cartulina con la frase "No soy una cuota", y junto a ella había otra que decía "las feministas no me representan".

En otra ocasión, la congresista señaló que el ministerio de Educación, se podía comparar con "Sodoma y Gomorra". Lo dijo durante la interpelación a la titular del sector Flor Pablo, a raíz del contenido de textos escolares sobre educación sexual.

En enero de este año, Arimborgo presentó un proyecto de ley para excluir la "ideología de género" —dando por hecho que esta existe— de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. En su argumentación, Arimborgo definió la ideología de género como "una teoría que afirma que la sexualidad se define sobre la base de la construcción socio-cultural de los roles y características asignadas a cada sexo".

Para probar su punto, Arimborgo fue un paso más allá en su exposición de motivos: señaló que la ideología de género puede causar cáncer y sida. Para ello, recogió opiniones del Colegio Americano de Pediatras, pero no incluyó ningún sustento de este instituto para sustentar esta afirmación.

Esto generó molestias incluso entre sus colegas que comparten el rechazo al enfoque de igualdad de género, como Carlos Tubino, quien en su momento señaló que el proyecto no era respaldado por la bancada. El proyecto aún se encuentra en comisión de Educación, que ahora ella presidirá.

Congresistas Rosa María Bartra y Tamar Arimborgo junto al pastor Alberto Santana. (Foto: Congreso de la República).

–Activismo cristiano–

Arimborgo –nacida en Lima en 1975, abogada y educadora– es parlamentaria de Fuerza Popular por Loreto, y ha integrado la comisión de Educación por tres años consecutivos. Ha sido fundadora de la Asociación Cristiana Génesis y gerente general de Megalider Coaching Training, empresa de formación de liderazgos cristianos que aportó S/4.300 a la campaña de Fuerza Popular del 2016. Ella aportó S/23 mil personalmente, según los registros de la ONPE.

Desde inicios de su gestión se vinculó al movimiento Con mis hijos no te metas, pues participó de la reunión inaugural de este grupo en noviembre del 2016. Junto al exalcalde de Lima Luis Castañeda y del pastor principal del Movimiento Misionero Mundial, Rodolfo Gonzáles, entre otros acompañantes, firmó la Declaración de Lima, con la que se oponían a la imposición de la "ideología de género" en la educación.

En ese mismo evento participó el pastor Alberto Santana, ahora acusado de tener como concubina a una menor de edad. Arimborogo y su colega Rosa María Bartra participaron de una capacitación a líderes de la iglesia de Santana tiempo después.

Además, Arimborgo ha canalizado la participación de voces de este sector conservador en la discusión del Legislativo. En una sesión con el entonces ministro de Educación Daniel Alfaro, interrogado sobre contenidos en los textos escolares, ella solicitó que participen en el debate Giuliana Calambrogio, representante del colectivo que interpuso una demanda judicial contra el CNEB, y Juan José Uchuya, cabeza de otra organización similar y ahora integrante del partido que Julio Rosas pretende inscribir, Acción Cristiana.

Por su posición también ha participado de un evento con Beatriz Mejía, vocera de una facción de Con mis hijos no te metas, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Iquitos, en el 2017, en su región.

En los últimos meses, Arimborgo se había sentido distanciada de su bancada e incluso comentó a varios congresistas que desea renunciar a Fuerza Popular. Ella estaba en el bando de Bartra, Milagros Salazar y los "provincianos", y especialmente enfrentada a Úrsula Letona. Ahora, su grupo ha cobrado más fuerza en el fujimorismo parlamentario.