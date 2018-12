El Caso Lava Jato ha entrado a una etapa decisiva. En la madrugada del sábado, el equipo especial y la procuraduría ad hoc lograron la firma de un acuerdo de colaboración y el pago de una reparación civil de parte de Odebrecht.

En la siguiente entrevista, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del mencionado equipo fiscal, brinda detalles y analiza el acuerdo al que se arribó con la constructora brasileña.

-¿Qué punto de quiebre marca para la investigación del Caso Lava Jato la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa?

Lo primero es que asegura todo el material probatorio que la empresa aportó. Esto porque la ley de colaboración eficaz establece que si fracasa el acuerdo de colaboración eficaz, la prueba testimonial y documental se tiene por inexistente. En algunos casos ellos han declarado como testigos, por ese lado no habría un problema, pero en los casos que han declarado como colaboradores, y eso ha sido utilizado para un tipo de medidas cautelar, por ejemplo, entraría en controversia. Por otro lado, asegura todo lo que vendrá en el futuro. Ellos tienen la obligación de seguir colaborando, de seguir declarando y entregando pruebas documentales de acuerdo a las exigencias de la fiscalía.

-¿A qué se debió la demora? Este acuerdo fue anunciado en agosto. Se dijo que iba a demorar unos 45 días.

Los 45 días fueron una fecha sobre la expectativa de tratar de promover un proceso ordenado para llegar a la finalización de las negociaciones. El primer obstáculo que hubo fue el proceso de entrega de cargo [con el fiscal Hamilton Castro]. Duró más de 30 días. Después, los fiscales han tenido que definir qué diligencias, desde su perspectiva, tenían que reimpulsar las investigaciones. Llegó la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Cuando el doctor José Domingo Pérez aseguró las medidas cautelares, nos hemos podido abocar a terminar agresivamente los términos del acuerdo.

-¿Qué es lo que sigue?

Ahora hay un proceso administrativo, por decirlo de alguna manera, que tiene dos cuestiones esenciales, una que es la parte de la firma de la empresa corporativamente y la otra es la firma por cada uno de los colaboradores eficaces de la empresa que han formado parte de este proceso. Ellos tienen que firmar en Brasil porque es personalísimo. La firma no se puede hacer por poder. Nosotros viajamos a Brasil el 10 de enero para hacer la última toma de firmas y esta se tiene que presentar al juez de garantías, o sea el juez de investigación preparatoria.

-Hay quienes dicen que este acuerdo le da un marco de impunidad a la empresa.

No es un marco de impunidad. Es un reconocimiento de culpabilidad. No solamente eso, sino que hay una obligación de un pago de reparación civil. En cualquier tipo de acuerdo de colaboración eficaz, uno tiene que tomar una determinación respecto a los beneficios premiales que están orientados al peso específico de la información que entrega la empresa. Entonces, lo que uno hace es valorar la información que te sirve para criminalizar a otros.

-Se cuestiona que Odebrecht solamente reconozca sobornos en cuatro obras en el país.

No es así. No es que sean cuatro obras. Nosotros no podemos obligar al colaborador a que admita hechos por los que siente que no ha delinquido. Él sabe que no ha delinquido desde su perspectiva. Eso no significa que el Ministerio Público no pueda perseguir a Odebrecht si no encuentra prueba por sus propios medios.

-Las bancadas de oposición, principalmente, ya han empezado a criticar el acuerdo…

Lo que pasa es que el tema de buscar controvertir el acuerdo es principalmente de las personas cuya posición es de investigados que, entre comillas, se van a ver perjudicados por el manejo de la información. Si uno ve, es la parte política del tema. ¿Quiénes son los que se oponen a un convenio de colaboración eficaz de esta naturaleza? Quienes van a sufrir las consecuencias de la información que va a llegar, ¿no? Porque quién se ha quejado, se ha quejado la señora Bartra. La señora Bartra se tiene que quejar porque la información que ha entregado la empresa también dentro del convenio es la información de la ruta del dinero en el caso de la señora [Keiko] Fujimori. Ha entregado, recordarás, creo que ustedes publicaron, el tema de Construmaq y de Monteverde. Entonces, si no habría convenio esa información probablemente nunca habría llegado.

