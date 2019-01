Velásquez sobre Caso Chávarry: “Yo no puedo garantizar que votaré a favor”

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén integra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En el último debate, solo votó a favor de una denuncia contra Pedro Chávarry, pero se opuso a incluir a los ex miembros del desactivado CNM.

— ¿Por qué no votó a favor de que Chávarry sea investigado por presunto plagio de su tesis y adulteración de notas en el CNM?

El informe estaba mal hecho. El argumento es adulteración de notas en el CNM y eso es un delito en cualquier parte, y no una infracción a la Constitución. El plagio también es delito. No quisieron corregirlo.

►Caso Keiko Fujimori: claves de la resolución que aparta a Richard Concepción

►Apartan al juez Richard Concepción del Caso Keiko Fujimori



— ¿No se puede incluir la figura del delito en la Permanente?

No solamente tienen un vicio de forma sino de fondo. En la denuncia no hay ninguna prueba que por lo menos sea un indicio de que el señor Chávarry manipuló a los funcionarios del CNM para que alteren sus notas.

— En dos denuncias planteadas por el procurador Amado Enco contra Chávarry por pertenencia a una organización criminal, usted tampoco votó a favor.

El señor Enco sustenta la pertenencia a la organización criminal en el informe de la fiscal Sandra Castro y allí se había incluido a Duberlí Rodríguez, a quien ya se le investigó por ese informe el año pasado y se archivó.

— Sí votó a favor de la denuncia de Gloria Montenegro para que Chávarry sea investigado por dicho delito, pero no lo hizo en el caso de los ex consejeros del CNM.

En el caso de los ex consejeros, la Comisión Permanente, con Daniel Salaverry como presidente, tomó la decisión de confirmar que no se les investigara por organización criminal. Si hubiera una nueva prueba, en agosto se puede procesar en el Congreso.

— Tampoco aprobó investigar a Chávarry por el caso de presunta obstrucción al acuerdo de colaboración con Odebrecht.

Porque para mí eso es muy discutible. El presidente de la República declaró el 31 de diciembre que estaba en contra de que Odebrecht siga contratando con el país.

— También dijo que respetaba el acuerdo.

Era una tácita desautorización al procurador que debió renunciar inmediatamente.

— ¿Y por qué no cree que Chávarry debe ser acusado por remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez?

Tengo el mejor de los aprecios por el trabajo de los fiscales. La mayor torpeza de Chávarry fue removerlos cuando les había dado la confianza. Cuando la Constitución dice que no se puede cambiar a un juez o fiscal sin su consentimiento se refiere a uno nombrado por el CNM, pero los encargos son otra cosa, son responsabilidades de confianza.

— ¿Su bancada votará a favor de un informe de acusación constitucional contra Chávarry por pertenencia a organización criminal?

No le puedo garantizar que voy a votar automáticamente a favor porque hay una etapa de investigación. Allí se actuarán las pruebas. Vamos a votar con apego a los hechos, a la Constitución y a la ley.