El canciller Elmer Schialer acudió este lunes a la citación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por Auristela Morgan (Fuerza Popular), para explicar la postura del Perú con respecto a la situación en Venezuela. Ello a raíz del rechazo y la incertidumbre que generaron sus primeras declaraciones sobre el país llanero.

En la sesión, Schialer calificó, por primera vez, de fraude el proceso electoral en Venezuela y puntualizó que el Perú “jamás estará de lado de dictadores”, ni aceptará “prácticas dictatoriales”. Si bien se expresó con mayor contundencia, evitó calificar directamente a Nicolás Maduro como dictador.

“Son efectivamente las irregularidades que, vistas como se han visto [...] generan para nosotros un clarísimo caso de fraude electoral. No se han mostrado las actas, y eso no lo pide el Perú, lo manda la ley venezolana. Eso es fraude, por eso no reconocemos. No reconocemos porque no podemos materialmente reconocer ese acto electoral y la proclamación del señor [Nicolás] Maduro como presidente [electo] de Venezuela”, exclamó el ministro.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores dio inicio a su participación descartando que la política exterior peruana haya sufrido alguna “variación” y afirmando que la Cancillería “ha sido clara al expresar su preocupación” en sendos comunicados, que fueron emitidos durante la gestión de su antecesor Javier González-Olaechea.

Señaló que- antes, durante y después de los comicios en dicho país, celebrados el 28 de julio- el Gobierno peruano, a través de la Cancillería, ha expresado sus inquietudes por todas las irregularidades que se presentaron a lo largo del proceso electoral en Venezuela.

“El Perú mantiene invariable la preocupación y condenará enérgicamente las violaciones a los derechos humanos [...] Las graves irregularidades y negativa sistemática de transparentar las actas, nos impiden reconocer los resultados oficiales presentados por el actual régimen en Caracas”, expresó.

Posteriormente, afirmó que la orden de detención de Edmundo González Urrutia demostraría que “no habría separación de poderes” en Venezuela y ello representaría una “práctica dictatorial”.

No obstante, remarcó que proclamar al ganador de las elecciones es “un poder exclusivo y excluyente del órgano electoral venezolano” y que “no sería correcto que otro país “se arrogue esa función”.

Su discurso inicial no convenció a los congresistas Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País), quienes demandaron una postura más clara y firme sobre la crisis venezolana, el fraude del 28 de julio y la dictadura de Maduro.

Cavero no es integrante del grupo de trabajo, pero lo autorizaron a participar.

Por ejemplo, Muñante le consultó directamente al canciller si condena el fraude en Venezuela y reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo.

También le preguntó si ratifica la expresión: “El problema de Venezuela debe se resuelto por los venezolanos”. Se trata de la primera declaración que hizo Schialer luego de jurar al cargo.

Mientras que los parlamentarios Carlos Anderson, María del Carmen Alva y Juan Carlos Lizarzaburu se mostraron conformes y lo respaldaron.

Ante la insistencia de los primeros legisladores, Schialer se expresó con mayor contundencia, pero evitó calificar directamente a Maduro de dictador porque, a su juicio, eso es algo obvio.

“El Perú jamás va aceptar prácticas dictatoriales, que califiquemos el gobierno de Maduro de dictadura es una verdad de perogrullo”, remarcó.

“Son efectivamente las irregularidades que, vistas como se han visto [...] generan para nosotros un clarísimo caso de fraude electoral, no se han mostrado las actas, y eso no lo pide el Perú, lo manda la ley venezolana. Eso es fraude, por eso no reconocemos. No reconocemos porque no podemos materialmente reconocer ese acto electoral y la proclamación del señor [Nicolás] Maduro como presidente [electo] de Venezuela”, respondió.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores también dijo que el Perú tampoco puede reconocer a González Urrutia debido a que “siempre ha respetado escrupulosamente el derecho internacional”.

“El derecho internacional y las reglas de convivencia pacífica señalan que la proclamación de un presidente electo es potestad excluyente y exclusiva del órgano electoral del país en donde se ha celebrado las elecciones”, remarcó.

“La comunidad internacional solo puede apoyar, no imponer e invadir, eso se llama otra cosa”, añadió.

El canciller insistió en que el Perú ya ha expresado su postura y preocupación por la crisis venezolana en diversos comunicados.

Schialer acudió a la comisión parlamentaria acompañado del vicecanciller Peter Camino y otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su participación duró casi tres horas.

(Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Mira aquí la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores:





El canciller ha sido cuestionado desde su primer día de gestión por haber dicho que “los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos” y luego evitó llamar fraude a lo ocurrido el 28 de julio en el país llanero y condenar abiertamente al dictador Nicolás Maduro.

Se trataba de una postura diferente a la que había marcado Javier González - Olaechea cuando estuvo al frente de la cancillería, la cual no fue objetada ni por la presidenta Dina Boluarte, ni por el primer ministro, Gustavo Adrianzén.

Consideran que la "tibieza" persiste

En declaraciones a El Comercio, los congresistas Alejandro Cavero (Avanza País) y José Cueto (Honor y Democracia), quienes participaron en la sesión, opinaron que persiste la “tibieza” del ministro con respecto a la situación de Venezuela.

Cueto aseveró que no quedó clara la postura de la Cancillería frente a este problema y criticó que el ministro evitara calificar al chavista de dictador.

“Para mí, [Schialer fue] tibio”, dijo.

En tanto, Cavero sostuvo que la exposición del canciller fue contradictoria y estuvo llena de “eufemismos”.

“Qué tal incoherencia de decir que el Perú no puede reconocer como presidente electo a Nicolás Maduro, pero tampoco se atreve a reconocer a Edmundo [González Urrutia]”, opinó el tercer vicepresidente del Congreso.

“Dio muchas vueltas para no decir algo concreto, cuando le pregunté si consideraba a Venezuela como una dictadura, él contestó que en Venezuela existen prácticas dictatoriales. Esto es un eufemismo, una manera de maquillar que en Venezuela existe una dictadura [...] Perú llama dictadura a Cuba y Corea del Norte y, acaso, ¿no le puede decir dictadura a un país como Venezuela que comete crímenes horrendos contra sus ciudadanos?”, acotó.

El parlamentario agregó que se trata de una “forma tibia de poner paños fríos” a una situación que debería condenarse con firmeza y que la crisis en este país debe importar al Gobierno pues la ola migratoria afecta directamente al Perú.

De otro lado, los legisladores Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y Carlos Anderson (No agrupado), integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, se mostraron conformes con las exposición del canciller.

“Creo que ha sido claro en los terrenos que actúa la diplomacia y en los que no puede actuar”, apuntó Aguinaga a este diario.

“A mi me parecer fue super claro y contundente. La política exterior la determina el presidente y que yo sepa no hemos cambiado de jefe de Estado”, dijo Anderson, a su turno.