Venezuela: ¿qué opina la izquierda sobre lo dicho por Santos?

El respaldo expresado por el ex gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos al régimen autoritario de Nicolás Maduro ha generado la crítica de diversos frentes, teniendo en cuenta la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela.

El líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) consideró el último fin de semana que “es lindo Venezuela y su lucha indesmayable contra el imperialismo, es hermosa la lucha que libra Lula en Brasil”. ¿Qué opinan los legisladores de izquierda sobre estas declaraciones?

Para el legislador de Nuevo Perú Alberto Quintanilla, la situación de Venezuela debe despertar una posición particularmente crítica porque “hay una dictadura” y, además, es innegable el sufrimiento que esto causa en el pueblo llanero.

“En la bancada tenemos un margen de libertad sobre las declaraciones en torno a Venezuela, pero la solidaridad con ese pueblo la compartimos del todo. Creemos que se le debe poner fin a un proceso dictatorial”, remarcó en diálogo con El Comercio.

En ese sentido, Quintanilla indicó que el Perú debe ser recíproco con los migrantes venezolanos porque cuando se acentuó la crisis económica durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990) “mucha gente fue para allá”.

“También tenemos que recibirlos. Ahora, a Nuevo Perú nos une también el rechazo a un intento de presión o intervención militar sobre Venezuela”, dijo el parlamentario.

De otro lado, enfatizó que los encuentros entre la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, y Gregorio Santos “se dan sobre un tema puntual: el impulso del debate por la necesidad de una nueva Constitución”.

Por su lado, el congresista del Frente Amplio Jorge Castro indicó a este Diario que es importante ampliar el debate político en torno a la situación venezolana y las implicancias que esta coyuntura trae para el Perú.

“Somos solidarios con todo lo que significa un nivel de apertura porque, hay que ser sinceros, en Venezuela se vive un momento complicado. Pero hay que entender también que debemos ser solidarios con nuestro país, con nuestros coterráneos”, apuntó Castro.

“La migración que viene de allá no es eterna. No debemos tomar posiciones radicales de que 'no entren' o que sí lo hagan. Sin decir que hay que botar personas, hay que ser solidarios con nosotros mismos”, agregó el parlamentario.

Luego de que se hiciese público el apoyo de Gregorio Santos al régimen de Nicolás Maduro, el líder del MAS pidió a través de Twitter que sus ideas sean respetadas e insistió en que Venezuela es “un pueblo que resiste frente al bloqueo de los imperios colonialistas”.

