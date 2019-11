1. Martín Vizcarra, presidente de la República

Sábado 26 de octubre en una entrevista a El Comercio

“No quisiera hablar de hechos anteriores, pero en esos casos [de Carlos Bruce y Salvador Heresi] sí había ya investigaciones formales en el Ministerio Público. Entonces, usted misma como periodista puede hacer la comparación y ver que son casos completamente diferentes [al de Jorge Meléndez].



Esta afirmación es imprecisa

Antes de que Jorge Meléndez renunciara al cargo de ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el presidente Vizcarra defendió su continuidad en el Gabinete. Incluso sostuvo que su situación se diferenciaba de la de los exministros Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Salvador Heresi (Justicia), a quienes él les solicitó su salida del Ejecutivo cuando afrontaron cuestionamientos. Sin embargo, al momento de dejar el Gabinete solo Bruce tenía abierta una investigación preliminar en el Ministerio Público por un presunto nexo con la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

A Heresi, de acuerdo a fuentes de este Diario en la fiscalía, no se le abrió pesquisa por su audio con el exjuez supremo César Hinostroza –que fue lo que motivó su salida del Minjus– por considerarse que no había mérito suficiente.

Dos días después de la declaración del mandatario a El Comercio, Meléndez presentó su renuncia.

El Comercio intentó comunicarse con el presidente Vizcarra, por medio de la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, pero no hubo una respuesta.

2. Carlos Tubino, integrante del Congreso disuelto

Miércoles 30 de octubre en su cuenta de Twitter

“Los congresistas cesados somos hoy ciudadanos comunes, inclusive sin inmunidad parlamentaria, el hecho de postular al Congreso en enero de ninguna manera es una reelección, no hay argumentos jurídicos para negar nuestra participación”.



Esta afirmación es falsa

José Naupari, especialista en derecho electoral, explicó a El Comercio que así el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) defina que el artículo 90-A de la Constitución (que establece que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo) no aplica para los integrantes del Congreso disuelto para las elecciones del 2020, esto no significa que quienes participen, como probablemente lo hará Tubino, no estén yendo a una reelección.

“No pueden decir que no postulan a la reelección por considerar que el período sigue siendo el mismo, una cosa es el período y otra el proceso, son dos aspectos totalmente diferentes. [En este escenario] sí está postulando a la reelección. ¿Para un mismo período [del Parlamento]? Sin duda, pero es un nuevo proceso, porque tienen convocatoria nueva, plazos nuevos y marco jurídico nuevo”, remarcó.

José Tello, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, tuvo una opinión similar a la expresada por Naupari. Pero remarcó que si Tubino u otro integrante del Parlamento disuelto pueden postular en el 2020 estarían yendo a una “reelección que sí estaría permitida”, pero a su vez esto le impedirá ser candidato en el 2021.

Alejandro Rospigliosi, ex funcionario del JNE, indicó que si Tubino logra postular en la elección de enero sí estaría yendo a una reelección, debido a que participaría en dos procesos electorales consecutivos. Aunque precisó que, desde su perspectiva, ninguno de los integrantes del Congreso disuelto puede participar del proceso electoral de enero.

En comunicación con este Diario, Tubino dijo que “una persona es reelegido cuando no deja el cargo”.

3. Gloria Montenegro, ministra de la Mujer

Miércoles 30 de octubre en el programa “2019” de Canal N

“Lo que figuraba en su página [hoja] de vida [de Edwin Donayre]: comandante general del Ejército, todas las obras que había hecho, sus postulaciones anteriores, no figuraba absolutamente nada de eso [la acusación por el Caso ‘Gasolinazo’]… Es público cuando ya estaba en el Congreso, así es”.



Esta afirmación es falsa

La ministra Gloria Montenegro, quien integró la bancada de Alianza para el Progreso junto a Edwin Donayre en el Parlamento disuelto, afirmó que las denuncias contra el general EP en retiro sobre el robo de combustible en el Ejército recién se hicieron públicas cuando este ya ejercía el cargo de congresista.

Sin embargo, esta expresión no se condice con la realidad, porque desde noviembre del 2006 este hecho fue denunciado en diferentes medios de comunicación, entre ellos la revista “Caretas”, en la que el periodista Gustavo Gorriti reveló las irregularidades en el manejo de gasolina de Donayre cuando estaba en la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales de la Región Militar Sur.

Incluso, el 6 de octubre de 2015, seis meses antes de la primera vuelta de las elecciones generales del 2016, la Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria de Lima inició el juicio oral contra 43 militares –entre ellos Donayre– y civiles por el Caso ‘Gasolinazo’. Pese a ello, APP incluyó al militar en su lista de candidatos al Congreso por Lima.

En la misma entrevista, la ministra reconoció que “hubo un mal filtro” en APP, así como en todos los partidos políticos, a la hora de seleccionar a sus candidatos.

4. Virgilio Acuña, excongresista de la República

Jueves 31 de octubre en “ATV Noticias, edición matinal”

“Primero quiero que podamos diferenciar bien, el Antauro [Humala] del 2005, que fue el responsable de una protesta contra la corrupción, específicamente por la corrupción de ese momento…”.



Esta afirmación es falsa

Antauro Humala Tasso no es responsable de “una protesta contra la corrupción”, como el excongresista Virgilio Acuña intenta relativizar sobre el ‘andahuaylazo’, que en realidad fue la toma por las armas de una comisaría, un intento de golpe de Estado en el 2005 al gobierno de Alejandro Toledo, cuyos presuntos actos de corrupción no se conocieron hasta el 2017, con la delación del exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

El exmilitar fue condenado a 19 años de prisión por homicidio, secuestro agravado, arrebato de armas y rebelión en agravio del Estado y de un grupo de agentes de la Policía Nacional.

Acuña incluso comparó la situación de Antauro Humala con la del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, quien estuvo preso por su lucha social contra el apartheid.

El Comercio intentó comunicarse con Acuña, pero el exparlamentario no respondió a nuestras llamadas.