El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dio un mensaje el lunes para explicar por qué otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Este es un análisis de sus principales afirmaciones:

“De acuerdo a la prerrogativa que me otorga la Constitución decidí otorgar el indulto”. Verdad

​La Constitución le otorga esa facultad. Según el TC (Caso Crousillat), el presidente tiene “el máximo grado de discrecionalidad”, pero excepcionalmente puede haber “control jurisdiccional”. Para el penalista César Azabache, el Poder Judicial podría cuestionar que se haya cerrado también el proceso pendiente por el Caso Pativilca.

“Se trata de un ex presidente [...] que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado...”. Impreciso

​El presidente Kuczynski habla de “excesos y errores”, cuando lo cierto es que Alberto Fujimori fue condenado por graves delitos. Entre ellos usurpación de funciones, homicidio calificado, secuestro agravado, peculado, falsedad ideológica y corrupción. Fujimori fue sentenciado 5 veces, aunque una condena fue revocada.

“Propuse [...] una ley que hiciera posible el arresto domiciliario, [...] pero el Parlamento no recogió la propuesta”. Media verdad

​PPK afirmó más de una vez que no firmaría un indulto, pero que aprobaría una ley genérica para que presos en edad avanzada pudieran culminar su condena bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el Ejecutivo jamás hizo llegar esa propuesta al Congreso. La única iniciativa la presentó el congresista no agrupado Roberto Vieira.

