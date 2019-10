La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, adelantó que su agrupación política definirá en los próximos días cómo participarán en las elecciones congresales convocadas para el 26 de enero del 2020, tras la disolución del Legislativo.

“No hemos definido nuestra modalidad de participación en este proceso electoral […] Veremos en los próximos días cuál es nuestro nivel exacto de participación y si lo hacemos a través de una alianza o no. Eso es algo que todavía está en discusión en el Nuevo Perú”, afirmó en entrevista en Canal N.

Como se recuerda, el último martes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el 30 de setiembre del 2019 fue la fecha de cierre del padrón electoral para el proceso de Elecciones Congresales 2020.

“No descarto la posibilidad de que una vez elegido este Congreso complementario, por un acuerdo político democrático se decida convocar a elecciones generales […] Cuando quiera que sean estas elecciones, nosotros queremos participar y para eso pedimos que se nos habilite la participación porque hoy no tenemos cómo inscribirnos, no nos dan los formatos, no nos dan los procedimientos respectivos, pero igual vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, en consolidar el movimiento Nuevo Perú”, precisó.

Mendoza propuso la construcción de una agenda país con todas las fuerzas políticas democráticas, que garantice la transición, con temas como las reformas política y judicial.

“Ojalá en este periodo que se abre, podamos todas las fuerzas políticas democráticas concertar una agenda mínima para garantizar una transición que podría implicar, por ejemplo, concluir la reforma política que se planteó […], avanzar en la reforma del sistema de justicia que ha quedado trunca”, acotó.