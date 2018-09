La lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, anunció en quechua su respaldo a la candidatura de Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) a la alcaldía de Lima.

En un video difundido en Facebook, Mendoza se dirigió a los quechuahablantes de la capital e indicó que en una eventual administración de Guerra García la ciudad los escuchará y entenderá.

“Tú, que llegaste a Lima huyendo del terror y la crisis en busca de un mejor futuro. Tú, que te hiciste un camino, Lima es también tu ciudad y la de tus hijos. Sin embargo esta ciudad que te acoge no te habla en tu idioma. Y eso, sabes, no está bien”, refirió la ex candidata presidencial.

“Somos más de medio millón de quechuahablantes en Lima. Es hora de cambiar esta situación. De hacer que esta ciudad te escuche y entienda. Comenzaremos con traductores en todas las entidades públicas, con Gustavo Guerra García, juntos. ¿Y saben por qué?”, agregó.

Tras ello, en la grabación aparece Guerra García y responde “porque es lo justo”.

Según la última encuesta de Ipsos Perú, el candidato de Juntos por el Perú figura en el rubro otros en intención de voto, que lidera Renzo Reggiardo (19%). Al postulante de Perú Patria Segura le siguen Ricardo Belmont, de Perú Libertario (15%), Daniel Urresti, de Podemos Perú (9%) y Alberto Beingolea, del PPC (7%).

Guerra García ha sido gerente de Protransporte durante la administración de Susana Villarán en Lima (2010-2014).