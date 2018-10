Vicente Silva Checa: "No soy asesor de Keiko Fujimori"

El abogado Vicente Silva Checa negó que sea asesor de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori o que tenga relación con Fuerza Popular (FP).

“No soy asesor de Keiko Fujimori”, afirmó a Canal N.

“En la campaña del 2011 o en la del 2016 o en cualquier circunstancia no he tenido ninguna relación con el partido Fuerza Popular, no soy militante, no soy dirigente”, indicó luego.

Junto a Keiko Fujimori, Silva Checa es una de las personas investigadas por el caso de los aportes a la campaña de Fuerza 2011. El lunes 15 de este mes, el abogado fue detenido de manera preliminar por la indagación. Cuatro días después, fue liberado.

Según la resolución judicial sobre la detención preliminar de Keiko Fujimori –quien también fue liberada la semana pasada–, Silva Checa asesoró a Fuerza 2011 y es consultado recurrentemente por la lideresa de Fuerza Popular.

“El testigo protegido [de la investigación fiscal] habla de una reunión en el 2011 en la que doy una opinión sobre la estructura del partido. No recuerdo bien esa reunión, pero en todo sería una reunión a través de la cual me atribuye el hecho de ser el factótum del partido, lo cual es algo que no tiene ninguna lógica”, dijo.

"Yo absuelvo consultas de tipo legal, en mi especialidad que puede ser penal, constitucional, algunas cosas financieras, de derecho agrario. Pero jamás he tenido alguna relación económica. Pueden preguntar a todos los colaboradores, testigos, a quienes quieran, y ninguno va a poder mencionar que yo haya tenido una relación económica con Fuerza Popular. Esa es la realidad", señaló al explicar su vínculo con el partido.

Silva Checa recordó que colaboró como asesor del gobierno de Alberto Fujimori desde 1991, y que es amigo de Jaime Yoshiyama, ex ministro de ese gobierno.

Yoshiyama, quien ha sido secretario general de Fuerza Popular, también es investigado por el caso de los aportes a la campaña de Fuerza 2011.

Sobre el documento que se encontró en el allanamiento de su vivienda –un fólder del estudio Loza Ávalos con documentos que analizan los efectos y contingencias ante la formalización de las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular–, Silva Checa afirmó que es porque conoce a Gulliana Loza.

“La abogada de Keiko Fujimori, la doctora Gulliana Loza, a quien conozco hace 18 años, me consulta a través de un documento con un file membretado de ella, lo que los abogados penalistas llaman la teoría general del caso. Me dice esta es la teoría general del caso de Keiko Fujimori. ¿Cuál es tu opinión? Ese es el documento que han encontrado. [...] Es muy común entre abogados”, refirió.