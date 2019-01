Vicente Silva Checa saldrá en libertad tras apelación resuelta a su favor

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó la libertad de Vicente Silva Checa tras declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por su defensa técnica contra la orden de 36 meses de prisión preventiva emitida el pasado 10 de noviembre por el juez Richard Concepción Carhuancho, de Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.



Asimismo, la resolución indica que Silva Checa “deberá afrontar la investigación con mandato de comparecencia simple; y en consecuencia ordenaron su libertad inmediata”.

Cabe recordar que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para Vicente Silva Checa tras aceptar la tesis fiscal que lo sindica como parte de la cúpula de una organización criminal en Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Sin embargo, esta medida ha sido reformada por la sala que ahora declaró infundado el pedido de prisión preventiva realizado por la fiscalía.

Silva Checa es investigado por el delito de lavado de activos por los aportes que Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) recibió para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011. De acuerdo a la fiscalía, el abogado sería asesor en la sombra de la lideresa de Fuerza Popular.

-Mejía y Bertini seguirán proceso en prisión-

En la misma resolución se declaró fundada en parte la apelación del ex tesorero de Fuerza Popular Luis Mejía Lecca, por lo que seguirá en prisión preventiva por 36 meses. Pero ya no será investigado por el delito de lavado de activos, sino solo por el de obstrucción a la justicia.



El documento declara “infundado el requerimiento de prisión preventiva del investigado Luis Alberto Mejía Lecca en la investigación que se le sigue […] por la comisión del delito de lavado de activos”, pero declara fundado su requerimiento de prisión preventiva “en calidad de autor del delito de obstrucción a la justicia en agravio del Estado”.



Según el juez Concepción Carhuancho, Mejía Lecca habría ordenado, en coordinación con la cúpula del partido, la compra de testigos para que aceptaran haber realizado aportes a la campaña de Fuerza 2011.



Asimismo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación de Giancarlo Bertini Vivanco, quien seguirá cumpliendo 36 meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos en forma agravada “en calidad de integrante de una organización criminal”.



A Bertini se le acusa de ocultar aportes a la campaña de Fuerza 2011 al enviar a un empleado a depositar US$477.730 en partes y en diferentes agencias. Patrizia Coppero, su ex esposa, declaró que Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza 2011, le pidió a Bertini que enviara a alguien a realizar el depósito de una gran cantidad de dinero.



(Captura)

(Captura)

Ampliaremos en breve...