Zeballos: Alan García "ha puesto en manifiesto sus dudas y temores"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, indicó este martes que el ex presidente Alan García ha dejado en evidencia "sus dudas y temores" luego de la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público.

"Ahora que el acuerdo de colaboración eficaz comienza a dar sus primeros fallos, eso [el miedo de Alan García] es lo que estamos evidenciando en estas últimas horas especialmente, ¿no? Nosotros los abogados decimos a confesión de parte relevo de pruebas. Él ha puesto de manifiesto, con una serie de mensajes, sus dudas y temores", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, el titular del Minjus consideró que el ex mandatario "es uno de los que está detrás" de las denuncias contra el presidente Martín Vizcarra. Aseveró que, pese a las críticas, el jefe del Estado seguirá luchando "contra la corrupción".

"No me quiero focalizar en el ex presidente García, pero obviamente es la persona que viene imponiendo, de una u otra manera, estas denuncias contra Vizcarra. Lo que debe hacer es dejar que las instituciones actúen como deben actuar y ya están actuando: el Ministerio Público y la Procuraduría están cumpliendo su rol en democracia", señaló.

"A pesar de las críticas el presidente Vizcarra va a seguir su lucha contra la corrupción", añadió.

Como se recuerda, este lunes trascendió que Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar los recursos para la caja 2 de Odebrecht, confirmó al fiscal José Domingo Pérez que los pagos realizados al ex mandatario Alan García por las conferencias que dictó en 2012 fueron "simulados".

Al respecto, el dos veces jefe del Estado (1985-1990/2006-2011) aseguró que "hubo un malentendido" respecto a la conferencia organizada por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) y que no sabía que se hizo un contrato posterior ficticio para justificar el pago de 100 mil dólares por participar como ponente en dicho evento.