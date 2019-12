El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, citó para esta tarde a su despacho al ministro de Cultura, Francisco Petrozzi para que le explique personalmente los motivos de la salida de Hugo Coya de la Presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP).

“La determinación que se ha tomado la ha decidido el propio ministro de Cultura, el señor Petrozzi. Lo he convocado en horas de la tarde para que me dé explicaciones y los pormenores de esta decisión”, señaló el primer ministro a los periodistas.

#URGENTE Presidente del Congreso de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que convocó a su despacho al ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, para que explique los detalles de la salida de Hugo Coya de IRTP. "Lo estamos convocando para que nos explique qué motivó este cambio". — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 2, 2019

Horas antes y pese a la ola de críticas que despertó en distintos sectores la destitución del periodista Hugo Coya, de la presidencia de IRTP -a cargo de TV Perú y Radio Nacional- el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, descartó presentar su renuncia al cargo.

“[¿Va a renunciar?] Si yo hubiera hecho algo malo pensaría en esa posibilidad. No he hecho nada malo, lo digo mirándolos a los ojos, cuando tome una decisión equivocada o que vaya en contra del Perú, consideraré esa posibilidad, en este momento, no”, afirmó al programa Buenos Días Perú.

Este domingo, una resolución que lleva la firma de Martín Vizcarra y Francisco Petrozzi, oficializó la destitución de Hugo Coya, medida que este último cuestionó por tratarse de una decisión no consensuada, luego de indicar que el titular de Cultura lo llamaba constantemente sobre los temas que se cubrían.

“Todos los días hay cambios de altos funcionarios. Tratándose de una resolución suprema tiene que llevar la firma del presidente y el señor presidente, obviamente, se guía por lo que está proponiendo un ministro de confianza, en este caso el ministro de Cultura”, indicó el primer ministro Vicente Zeballos.

Reiteró que el Gobierno es respetuoso de la libertad de prensa, especialmente en una etapa electoral con miras a las elecciones congresales del 26 de enero del 2020.

“Somos respetuosos de la libertad de prensa y más aún de la labor que se viene asumiendo al interior del IRTP. Que no se esté confundiendo a la opinión pública sobre un direccionamiento, más aún cuando estamos inmersos en un proceso electoral”, indicó.

Zeballos señaló que cada ministro tiene la potestad de ratificar o no a personal de confianza en altos funcionarios, como él lo hizo cuando fue titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Son decisiones propias del sector. Quien tiene que dar explicaciones es el señor Petrozzi, pero tratándose de un acontecimientos que tuvo cierto impacto, lo estamos citando para que explique qué es lo que ha motivado este cambio”, acotó.