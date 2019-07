Zeballos dice que Vizcarra tiene "hoy como mañana" opción para disolver el Congreso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, consideró que la opción de recurrir a un cierre del Congreso está exclusivamente en manos del presidente de la República, Martín Vizcarra, hasta hoy, cuando se termina la presente legislatura.

Esto, en referencia a la posibilidad que consigna la Constitución en el artículo 134, donde se indica que no se puede cerrar el Legislativo en el último año de su mandato, es decir, entre el 2020 y 2021.

"[El presidente tiene una carta que no va a tener en un año, que es el cierre del Congreso. Esa carta en un año no la va a tener, no va a poder presionar ni poner contra la pared a congresistas] La tiene hoy como la tiene mañana. Depende de la oportunidad y esa oportunidad tiene que ser debidamente evaluada y esa discrecionalidad la tiene única y exclusivamente el señor presidente", indicó en el programa "2019", de Canal N.

Vicente Zeballos, sin embargo, evitó decir si es que el presidente Martín Vizcarra está considerando esa opción en caso de que el Congreso no apruebe la reforma política respetando la esencia que planteó el Ejecutivo en su cuestión de confianza.

"No generemos ninguna corriente de alarmismo. Es una potestad constitucional. [¿Se podría aplicar si el presidente evalúa que la reforma ha sido desnaturalizada?] No puedo ponerme en esa disyuntiva [...] Dos negativas de confianza generaría poner el argumento al presidente para que pueda acudir a la disolución del Congreso. No puedo ponerme en esa circunstancia, es una discrecionalidad de presidente", añadió.

- Caso Pedro Chávarry -

El ministro de Justicia aseguró que la decisión del Congreso de aprobar la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, solo por el delito de encubrimiento real, ata de manos al Ministerio Público para investigarlo por otros ilícitos.

En ese sentido, Zeballos consideró legítima la preocupación del presidente Martín Vizcarra por este caso, ya que la fiscalía y el Poder Judicial solo pueden investigar y acusar al fiscal supremo por los delitos autorizados por el Legislativo.

“Cómo no sentirse preocupado el presidente [Martín Vizcarra] cuando sabemos perfectamente que al haber aprobado solo el [delito de] encubrimiento real se ata de manos al Ministerio Público, porque la Constitución establece que la fiscalía y Poder Judicial solo pueden investigar o acusar de acuerdo con lo que autorice el Congreso, es decir, los demás ilícitos quedan borrados”, afirmó en entrevista con Canal N.

El último miércoles, el jefe de Estado expresó el “malestar” y “rechazo” del Poder Ejecutivo por la votación del pleno del Parlamento sobre el exfiscal de la Nación.

En esta se aprobó acusarlo por el delito de encubrimiento real, pero se rechazó la cuestión previa para incluir en el debate las imputaciones por organización criminal, encubrimiento personal y una reconsideración para plantear su destitución e inhabilitación por 10 años.

"El pleno ha determinado que no se lo investigue por organización criminal. Eso es un blindaje que como Ejecutivo rechazamos enérgicamente", dijo Vizcarra.

Al respecto, Vicente Zeballos resaltó que el presidente está liderando un proceso de reforma política, por lo que, ante lo “delicada” de la situación, debe expresar su preocupación.

“Es bastante delicada la situación, cómo no exteriorizar un mensaje al país de preocupación y de interés cuando el presidente está liderando un proceso de reforma política importante”, acotó.