El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró que dentro del Ejecutivo han tomado la decisión de elaborar una propuesta concreta que permita tomar acciones ante las empresas que estén involucradas en actos de corrupción.

“Nosotros como PCM ya hemos tomado la disposición de alcanzar una propuesta de un quehacer especialmente relacionada a estas empresas que tienen vínculos a graves hechos de corrupción. Todavía no tenemos ninguna decisión, estamos en una fase evaluativa”, informó en diálogo con Exitosa.

Vicente Zeballos señaló esto en respuesta a que Graña y Montero ha presentado una solicitud de arbitraje contra el Estado peruano ante la secretaría general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el proyecto del gasoducto sur peruano.

Cabe recordar que una de las firmas que integró el consorcio junto a Graña y Montero, Odebrecht, ha aceptado recientemente haber realizado pagos ilícitos para poder adjudicarse el proyecto del gasoducto. Mientras Odebrecht tenía el 55% de la participación en el consorcio, el resto estaba distribuido entre la española Enagás (25%) y Graña y Montero (20%).

“[Pedido de arbitraje de Graña y Montero] es una vergüenza. Solo enfatizo dos cosas [...]. En el 2017 el gobierno tomó la decisión de resolver el contrato (del gasoducto del sur] porque no cumplió con el cierre financiero. Ellos fallaron ese aspecto contractual. Segundo, quien acudió a Ciadi en primera instancia ha sido Enagás y se fundamenta en que el gobierno emitió el Decreto de Urgencia 003 que ha sido derogado, ya no existe [...] En el 2017 no se sabía lo que se sabe hoy día y lo que conoce la ciudadanía: los graves hechos de corrupción en que se dio este contrato”, manifestó el primer ministro.

Vicente Zeballos recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una dirección de controversias internacionales que todavía no ha sido notificada sobre este proceso de Graña y Montero.

“¿Por qué demandan? Porque había un Estado permisivo, que daba la espalda, un Estado por no decir concesivo. Ahora hay un Estado que defiende sus intereses y los del país. Eso ha cambiado. Hay jueces probos también. Qué poner una demanda al Ministerio Público y no defenderse porque se sabía que no iban a sentenciar o condenar. Hoy hay cambios porque hay un Poder Judicial y un Ministerio Público empoderados en la lucha contra la corrupción y un Poder Ejecutivo atento”, aseguró el titular de la PCM.

Por último, Vicente Zeballos hizo un llamado para que la ciudadanía tome un rol activo ante las próximas elecciones del 26 de enero del 2020, y cuestionó que haya una “desazón o desapego” hacia el proceso para elegir al nuevo Congreso.

“Hay que reclamar a los ciudadanos serios que estos cambios sustantivos que reclamamos como país necesariamente ameritan una mayor incidencia participativa, de mejor discernimiento, de sensibilizar. Los cambios no se hacen con decretos de arriba hacia abajo. Se hacen desde abajo [...] Hay una ciudadanía que no es ajena a estas circunstancias y por eso reclamamos. Si ayer tomaron una decisión por una incidencia mayor, tienen que continuar. El rol como ciudadano no terminó el 30 de setiembre. Continúa y tiene que materializarse el 26 de enero”, acotó.