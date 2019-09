Zeballos: "Asumimos la debilidad y negligencia de los funcionarios del INPE"

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se presentó este lunes ante el pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio por la irregular excarcelación del sicario Rubén Moreno Olivo, alias 'Goro'.

En su exposición, el titular del Minjus señaló que, apenas ocurrieron los hechos, desde su cartera se tomaron medidas "en el acto, sin dudarlo".

"Asumimos la debilidad y negligencia de los funcionarios del INPE", señaló. No obstante, indicó que también hubo"responsabilidades" del Poder Judicial.

"Es increíble que el Poder Judicial no tenga un área técnico informática que pueda articular sus sentencias. Como también hacemos un mea culpa nosotros porque fallamos y lo asumimos. Creo que urgente tiene que atenderse un mayor entendimiento entre el Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Justicia", expresó.

En ese sentido, Vicente Zeballos comentó al Congreso que la responsabilidad también es compartida con este poder del Estado porque el tema "presupuestal y normativo" le concierne al Legislativo.

"No he venido a quejarme ni a liberarme de responsabilidades. He venido a poner en cifras duras y frías lo que es la realidad del sistema penitenciario, pero a su vez también dejarles un mensaje encubierto de que todos tenemos que asumir", aseveró.

El ministro de Justicia señaló que acudió al Parlamento porque tiene "vergüenza de funcionario público" y sus objetivos se inclinan a velar por el país.

"Porque tengo vergüenza de funcionario público estoy aquí, porque me debo a mi país. Y cuando me dieron la oportunidad a través de un ministerio de servirlo, vi la mejor oportunidad de aquellas propuestas que tenía en mente, completarlas", expresó.

Asimismo, Vicente Zeballos aseguró que todas las veces que sea convocado, desde el Ministerio de Justicia estará presto a resolver las inquietudes u observaciones en torno a lo que calificó como una irregular liberación.

“Porque estoy asumiendo mis responsabilidades políticas, estoy aquí. Y cuantas veces sea convocado, estaré para asumir responsabilidades políticas. Pero las decisiones que se tenían que tomar en su momento, se tomaron. En menos de dos horas, se tomaron […] Yo no puedo negar que hay graves síntomas de corrupción, no lo puedo negar”, sentenció hacia el final de su participación.