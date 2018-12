El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, aseveró que existe una "buena reacción de distintos gobiernos" para no distorsionar la figura del asilo político, luego de que España negase esta solicitud del ex juez supremo César Hinostroza dos días después de que Uruguay hiciese lo mismo con el pedido del ex presidente Alan García.

"De un tiempo a esta parte, se está distorsionando lo que otrora era una figura que salvaguardaba derechos fundamentales que es el asilo", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Hay una buena reacción de parte de distintos gobiernos, [porque] el contexto tiene que ser debidamente evaluado, informado, apegado al derecho internacional y que no se desmerezca la permanencia del Estado de derecho que hay en distintos estados", señaló.

En esa línea, Vicente Zeballos indicó que el Gobierno tiene como objetivo concretar la extradición del ex juez supremo César Hinostroza el 2019; sin embargo, precisó que quisieran que esta situación se resuelva lo más rápido posible dentro de los procedimientos establecidos.

"Ahora estamos inmersos en el proceso mismo de la extradición. Obviamente, quisiéramos que esto pueda determinarse cuanto antes. Todavía el proceso de extradición da oportunidad a contradicción, es decir, más allá de la argumentación fáctica, la contraparte tiene derecho de plantear una apelación para evitar que prospere la extradición, lo que toma un tiempo", manifestó.

"Nosotros tenemos como objetivo que este 2019 [la extradición] pueda concretarse", enfatizó.

Como se recuerda, esta mañana el gobierno de España rechazó la solicitud de asilo formulada por el ex juez supremo César Hinostroza, quien fugó del Perú en octubre teniendo investigaciones pendientes por ser el presunto cabecilla de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

La decisión fue emitida este miércoles a través del Consejo Interministerial Asilo y Refugio de España. Según se precisa, la medida podrá ser apelaba por el ex magistrado.

Cabe destacar que la negativa de asilo era el pronunciamiento que faltaba para que las autoridades españolas procedieran a iniciar el trámite de extradición del ex magistrado.