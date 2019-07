Zeballos sobre proyecto para adelantar elecciones: "Ya lo tenemos listo"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, informó este domingo que el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales y congresales al 2020 se presentará este miércoles 31 al Congreso de la República.

Sobre el referéndum, calculó que sería entre noviembre y diciembre y las elecciones se programarían para el segundo domingo de abril, tras un planteamiento de la flexibilización de los plazos electorales que deberá decidir el Parlamento.

En declaraciones al programa de TV "Panorama", descartó que el anuncio del jefe del Estado, Martín Vizcarra, de adelantar los sufragios generales del 2021 haya sido desconocido por los miembros del Gabinete Ministerial.

“Es práctica que todos los miércoles desde las 7:00 a.m. nos reunimos y obviamente este tema, tan crucial para el país, no podía caer en una debilidad de no regularizar una formalidad legal que es pasar por el Consejo de Ministros”.

Vicente Zeballos precisó que el primer día hábil tras estos feriados, -el miércoles 31- se presentará la iniciativa de reforma constitucional al Poder Legislativo.

“Ya lo tenemos listo. La intención era presentarlo cuanto antes, pero es feriado”, afirmó el funcionario, tras explicar que por el ambiente que se vivía en el Congreso, tras el mensaje a la nación del presidente Vizcarra, no se dejó hoy mismo.

En esas circunstancias, recordó, había gritos, adjetivos, tonos altisonantes, “en ese momento estaba bien crispado el ambiente. Si bien el presidente se sentó, su personal de apoyo cogió los documentos”.

Sobre la inquietud si se cumplirán los plazos para realizar las elecciones, detalló la propuesta se ingresará al Congreso y expresó espera que entre agosto y setiembre se pueda aprobar.

“Tienen que ir acuñada de la expresión con referéndum, que significa que el Parlamento la aprueba con una mayoría absoluta de votos para que sea sometida a la consulta”, sostuvo.

La norma establece que entre la convocatoria y el referéndum tienen que mediar 60 días, recordó. “Entonces, la consulta se podría programar entre la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre”, dijo.

“Un segundo punto es que en la fórmula legal que se va a alcanzar estamos considerando que las elecciones generales se deben programar el segundo domingo de abril del 2020”, agregó.

La norma actual para la convocatoria previa a las elecciones establece 270 días, sin embargo, las disposiciones anteriores establecían 120 o 150 días, por lo que esto “no es nada novedoso. Aquí, ajustando los plazos podemos estar hablando de 120 días”.

“En la fórmula legal que estamos proponiendo consideramos que se flexibilice el cronograma electoral para ajustar a la propuesta que estamos alcanzado”, explicó.

Zeballos recordó también que existe una ley que propone que el último año, antes de los sufragios generales, no se puede cambiar la normativa electoral.

“Una circunstancia excepcional como la que estamos viviendo requiere de una u otra manera flexibilizar los procedimientos. No pasemos por alto que esto no es un hecho nuevo, guardando las circunstancias históricas de cada momento, ya se pasó por algo parecido en el 2000”, refirió.