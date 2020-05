El primer ministro Vicente Zeballos aseguró este miércoles que si bien respeta la “autonomía y discrecionalidad” de los parlamentarios, “no pueden condicionar” al Gobierno con pedidos que transgredan el estado de derecho.

Detalló que la emergencia sanitaria “ha obligado” al Ejecutivo a tomar medidas importantes en el control de los ciudadanos que buscan retornar a sus regiones de origen para evitar el contagio de coronavirus (Covid-19) al interior del país

“Respeto mucho la autonomía y discrecionalidad de los señores congresistas, y es mi obligación atender sus llamados y las seguiré atendiendo, pero no se nos puede condicionar como Gobierno de ‘yo quiero que llevas a tal o cual’ no. Hay parámetros normativos, hay autonomías que respetar”, sostuvo durante su intervención en la Comisión de Descentralización del Congreso.

“Vivimos en un estado de derecho donde las reglas se imponen, no las decisiones personales y estas han sido, finalmente, las determinaciones que nos motivaron a tomar estas decisiones y de manera ordenada y planificada se ha reanudado el retorno de los migrantes”, señaló.

Voto de confianza

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros indicó que no entrará en la discusión del artículo 130° de la Constitución, ante el cuestionamiento de algunos congresistas, y reiteró el carácter “dialogante y democrático” del Gobierno con el Poder Legislativo.

“Expreso mi voluntad de diálogo que no es una posición de hoy, yo soy demócrata, por formación y por convicción y tengo perfectamente definido mis conceptos políticos. Hablo del diálogo como una fortaleza de una democracia. Si esto fuera una dictadura no se dialogaría, se impondría”, manifestó.

“Acá no nos imponemos, conversamos, intercambiamos, cruzamos, recabamos, recogemos y acentuamos. Esa es una característica de este Gobierno y no voy a entrar en lo que es la discusión del artículo 130°, eso será oportunidad de otro momento, ahora no”, remarcó.

Estas declaraciones se producen en respuesta a lo dicho el martes por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien manifestó que el Gabinete Ministerial “no cuenta con el voto de confianza” del Parlamento y pidió al Gobierno cumplir “con sus obligaciones constitucionales”.

Más temprano ese mismo día, Zeballos dijo que el Gabinete Ministerial no acudirá a solicitar el voto de investidura, como lo establece el artículo 130 de la Carta Magna, porque este preexiste a este Parlamento.