El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, consideró que la ciudadanía está obligada a elegir un mejor Congreso en enero para completar el período 2016-2021, tras la disolución del Parlamento.

Zeballos, durante su participación en la II Conferencia anual sobre libertades informativas y transparencia, señaló que los medios de comunicación tienen un rol “preponderante” en el próximo proceso electoral.

"Tenemos la obligación, y no voy a generalizar, [...] de que el Congreso que nos sobrevenga a partir del 26 de enero tiene que ser necesariamente mejor que el que acaba de irse a casa. Ahí tenemos todos una obligación, especialmente los medios de comunicación, en una labor objetiva", expresó.

El primer ministro añadió que le corresponde a la prensa “orientar en la toma de decisiones a los ciudadanos electores” para conocer quiénes son los candidatos y qué fortalezas y debilidades tienen.

Vicente Zeballos aseguró que el Gobierno defiende la libertad de prensa, porque ha permitido conocer actos de corrupción “en distintos gobiernos y especialmente en el sistema judicial y empresarial”.

“Somos conscientes del rol central del periodismo de investigación de los medios conjuntamente con policías, jueces y fiscales que nos han permitido develar las grandes redes de corrupción que se encontraban enquistadas en nuestro país”, dijo.

Al mismo tiempo, en una visita que realizó a Satipo, Junín, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aconsejó a los ciudadanos a respaldar a candidatos que estén comprometidos con la lucha contra la corrupción y que no blinden a personajes denunciados.

“Al candidato que le diga: ‘ciudadanos, yo me comprometo desde el Congreso a luchar contra la corrupción, a no blindar a los que están acusados, me comprometo a terminar la reforma de justicia, la reforma política’. Ustedes escuchen esos compromisos de los candidatos y al menos formalmente respáldenlos y luego pídanle cuentas cuando estén en el Congreso”, expresó el mandatario.