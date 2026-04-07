La congresista Diana Gonzales afirmó que los mineros ilegales “se sienten muy representados” por el actual candidato presidencial Roberto Sánchez.

La también candidata a diputada por el partido Avanza País aseveró, durante una entrevista en Canal N, que el presidente de la comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa Ccama, sería la “dupla” de Sánchez.

(Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio) / ANTONIO MELGAREJO

“Uno presenta y el otro dictamina. Es más si a Roberto Sánchez no le gusta el dictamen, hace uso de la palabra desde donde se encuentre”, dijo.

Además, denunció que el Cutipa aprobaría dictámenes “con cargo a redacción”. “Lo peor de todo es que es con cargo a redacción; o sea yo ni siquiera tengo el papel de lo que el presidente va a poner, va a escribir, y se somete a votación con cargo a redacción; sabrá Dios que va poner en esa hoja y ya todos votaron a favor”, detalló.