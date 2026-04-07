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La congresista Diana Gonzales aseguró que el presidente de la comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa Ccama, sería la “dupla” de Sánchez. Foto: Canal N/captura
La congresista Diana Gonzales aseguró que el presidente de la comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa Ccama, sería la “dupla” de Sánchez. Foto: Canal N/captura
Por Redacción EC

La congresista Diana Gonzales afirmó que los mineros ilegales “se sienten muy representados” por el actual candidato presidencial Roberto Sánchez.

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