De acuerdo con las órdenes de servicio, la candidata que integra la plancha presidencial de Roberto Sánchez obtuvo ocho contratos cuyo objeto era el “análisis y elaboración de informes en temas legales”. Sin embargo, en los seis informes presentados por Márquez Huanca (de marzo a octubre) no desarrollaban análisis jurídico ni consignaban información específica sobre expedientes, casos o normativa revisada.

Analí Márquez, integrante de la plancha presidencial de Juntos por el Perú que encabeza Roberto Sánchez. (Foto: Facebook)

La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a ocho documentos (Informes N.° 002, 003, 004, 005, 006, 007 y 008), todos enumerados y firmados por la propia Analí Márquez. Cada uno consta de una sola hoja en la que se repite una lista de tres acciones generales: “realizar trabajos, analizar documentos y emitir informes”, sin ningún detalle adicional. El contenido es idéntico en los ocho meses evaluados, sin variaciones ni desarrollo técnico, pese a que los términos de referencia exigían el análisis de “documentos técnicos jurídicos del área”.

Inconsistencias

Los documentos también muestran un llamativo patrón en los tiempos de ejecución. Aunque las órdenes de servicio daban hasta 20 días calendario para entregar los informes, Analí Márquez terminaba sus asesorías en plazo récord. Trabajó solo cinco días calendario en junio y solo siete días en los meses de abril y octubre. Percibir S/ 6.000 soles por cinco o siete días de trabajo puede resultar un plazo extremadamente corto para un servicio que exigía el análisis de “documentos técnicos jurídicos”.

Con informes de una sola página, la candidata a la vicepresidencia por Juntos por el Perú sustentó sus servicios ante la Municipalidad de Chosica.

Además, la foto que presentaba Márquez mes tras mes —en la que la proveedora aparece posando en un escritorio— incluía el sello de “visto bueno” de la Subgerencia de Participación Vecinal de la propia entidad. Consultado por este Diario, Javier Soto Torres, subgerente de Participación Vecinal de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica —quien daba conformidad a los informes— dijo que Analí Márquez le presentaba “informes internos” y que le parecía “imposible” que haya presentado productos similares mes tras mes.

El caso de Analí Márquez no es nuevo. En diciembre del año pasado, Cuarto Poder reveló que la hermana de Pedro Castillo, trabajadora de la Municipalidad de Chosica —cuyo alcalde, Oswaldo Vargas, milita en Juntos por el Perú— realizaba actividades proselitistas en horario laboral en el penal de Barbadillo. En ese episodio, Márquez también estuvo involucrada.

El propio subgerente de Participación Vecinal confirmó que por ese caso la Oficina de Control Interno (OCI) de la entidad dispuso una investigación pero que “todo estaba en regla”. El funcionario dijo a este Diario que haría llegar los documentos para demostrar que no había nada irregular. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los documentos no fueron remitidos. Lo que sí envió, al día siguiente y por correo electrónico, fueron los supuestos “informes internos” de la candidata. Estos, no obstante, presentan inconsistencias: fechas que no coinciden, sellos borrosos y el uso de papel membretado que, según especialistas, no corresponde en una locación de servicios.

El dato Analí Márquez también trabajó en la Municipalidad de Megantoni, cuyo alcalde, Esau Ríos, está afiliado en Juntos por el Perú. Mientras que Javier Soto, el subgerente que validó sus servicios postula en la lista de regidores de Lima de JP.

Unidad de Investigación