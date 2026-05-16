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Resumen

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Siete órdenes de servicio, siete informes de una página y una misma fotografía repetida. Documentos administrativos de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica revelan que Analí Márquez Huanca, candidata a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, cobró S/ 42 mil por servicios de asesoría legal entre abril y octubre de 2025. Sin embargo, el sustento de esos pagos se basó en informes mensuales que repetían el mismo contenido y adjuntaban, de forma reiterada, una única fotografía como evidencia del trabajo realizado.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.