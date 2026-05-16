Vicepresidenta de Roberto Sánchez cobró S/ 42 mil con informes de una sola página que solo contenían su fotografía
La foto eterna. Analí Márquez cobró durante ocho meses más de S/ 40 000 a la Municipalidad de Lurigancho-Chosica sustentando su trabajo con “informes” de una página que repetían, mes tras mes, una fotografía como única prueba de su labores.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Siete órdenes de servicio, siete informes de una página y una misma fotografía repetida. Documentos administrativos de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica revelan que Analí Márquez Huanca, candidata a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, cobró S/ 42 mil por servicios de asesoría legal entre abril y octubre de 2025. Sin embargo, el sustento de esos pagos se basó en informes mensuales que repetían el mismo contenido y adjuntaban, de forma reiterada, una única fotografía como evidencia del trabajo realizado.
De acuerdo con las órdenes de servicio, la candidata que integra la plancha presidencial de Roberto Sánchez obtuvo ocho contratos cuyo objeto era el “análisis y elaboración de informes en temas legales”. Sin embargo, en los seis informes presentados por Márquez Huanca (de marzo a octubre) no desarrollaban análisis jurídico ni consignaban información específica sobre expedientes, casos o normativa revisada.
La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a ocho documentos (Informes N.° 002, 003, 004, 005, 006, 007 y 008), todos enumerados y firmados por la propia Analí Márquez. Cada uno consta de una sola hoja en la que se repite una lista de tres acciones generales: “realizar trabajos, analizar documentos y emitir informes”, sin ningún detalle adicional. El contenido es idéntico en los ocho meses evaluados, sin variaciones ni desarrollo técnico, pese a que los términos de referencia exigían el análisis de “documentos técnicos jurídicos del área”.
Inconsistencias
Los documentos también muestran un llamativo patrón en los tiempos de ejecución. Aunque las órdenes de servicio daban hasta 20 días calendario para entregar los informes, Analí Márquez terminaba sus asesorías en plazo récord. Trabajó solo cinco días calendario en junio y solo siete días en los meses de abril y octubre. Percibir S/ 6.000 soles por cinco o siete días de trabajo puede resultar un plazo extremadamente corto para un servicio que exigía el análisis de “documentos técnicos jurídicos”.
Además, la foto que presentaba Márquez mes tras mes —en la que la proveedora aparece posando en un escritorio— incluía el sello de “visto bueno” de la Subgerencia de Participación Vecinal de la propia entidad. Consultado por este Diario, Javier Soto Torres, subgerente de Participación Vecinal de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica —quien daba conformidad a los informes— dijo que Analí Márquez le presentaba “informes internos” y que le parecía “imposible” que haya presentado productos similares mes tras mes.
El caso de Analí Márquez no es nuevo. En diciembre del año pasado, Cuarto Poder reveló que la hermana de Pedro Castillo, trabajadora de la Municipalidad de Chosica —cuyo alcalde, Oswaldo Vargas, milita en Juntos por el Perú— realizaba actividades proselitistas en horario laboral en el penal de Barbadillo. En ese episodio, Márquez también estuvo involucrada.
El propio subgerente de Participación Vecinal confirmó que por ese caso la Oficina de Control Interno (OCI) de la entidad dispuso una investigación pero que “todo estaba en regla”. El funcionario dijo a este Diario que haría llegar los documentos para demostrar que no había nada irregular. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los documentos no fueron remitidos. Lo que sí envió, al día siguiente y por correo electrónico, fueron los supuestos “informes internos” de la candidata. Estos, no obstante, presentan inconsistencias: fechas que no coinciden, sellos borrosos y el uso de papel membretado que, según especialistas, no corresponde en una locación de servicios.
El dato
Analí Márquez también trabajó en la Municipalidad de Megantoni, cuyo alcalde, Esau Ríos, está afiliado en Juntos por el Perú. Mientras que Javier Soto, el subgerente que validó sus servicios postula en la lista de regidores de Lima de JP.