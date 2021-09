La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, pidió al ministro de Energía y Minas, Iván Merino, que deslinde sobre la amenaza de nacionalización del gas de Camisea, manifestada por el premier Guido Bellido. Mediante un oficio enviado este domingo, la legisladora señaló que esta amenaza “trae inestabilidad”.

“En el marco de la rentabilidad social que usted y el presidente pregonan, le invoco que como ministro de Estado del ente rector, deslinde y aclare con suma urgencia sobre este tema que solo trae inestabilidad y ahuyenta las inversiones que tanto necesitamos para salir de la crisis”, se lee en la carta.

“Finalmente, los peruanos conocemos la importancia que representa el gas de Camisea para la economía de los hogares peruanos; por ende, resulta preponderante plantear una negociación respetuosa con la empresa privada, con el fin de garantizar el estado de derecho en nuestro territorio nacional”, agrega el texto.

Este pronunciamiento se da luego de que Bellido Ugarte advirtiera a la empresa explotadora del gas de Camisea que si no aceptan la renegociación del reparto de utilidades, optarán por la nacionalización.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, señaló a través de una publicación en Twitter.

Es preciso señalar que la iniciativa de Bellido Ugarte contradice a lo afirmado por el ministro de Economía, Pedro Francke, quien anteriormente aseguró que, durante el mandato de Pedro Castillo no se va a expropiar el gas de Camisea.

“No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa”, declaró en Francke en diálogo con Canal N.

Además, el jefe de Estado, Pedro Castillo, aseguró ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante su gira en Estados Unidos, que su administración no expropiará ni realizará medidas que ahuyentes a la inversión privada.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, sostuvo el mandatario.

La posición de Iván Merino

En sus redes sociales, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Iván Merino, se refirió a la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sobre renegociar el contrato con la concesionaria del gas de Camisea, y resaltó que desde su despacho promoverán acuerdos para el beneficio de la población.

“Estamos comprometidos en trabajar con todos los actores, para lograr consensos en función al bienestar concreto de la ciudadanía. Desde el Ministerio de Energía y Minas propiciamos el diálogo directo y mantenemos nuestra política de puertas abiertas. Hagamos las cosas bien”, expresó Merino Aguirre a través de Twitter.

