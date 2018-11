El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) aseguró que el pedido de asilo político del ex presidente Alan García hacia la embajada de Uruguay denota "una actitud decepcionante y desconcertante".

"Ha sido una actitud decepcionante. [Alan] decía todo lo contrario hasta ayer. Vemos que justamente ha hecho lo que dijo que no haría. Me parece una actitud desconcertante para sus seguidores", sostuvo el legislador en diálogo con Canal N.

García Belaunde precisó que el actual contexto es muy diferente al que vivía el país en 1992, cuando el ex mandatario pidió asilo político a Colombia para evadir una acusación de presunto enriquecimiento ilícito en su contra.

"En ese momento no había Poder Judicial independiente, la fiscalía estaba comprometida, no había Congreso y claro, lógicamente, podría entenderse que no había justicia autónoma e independiente, y por lo tanto, podía él optar por esa opción de pedir un asilo", señaló.

Para su colega de bancada Yonhy Lescano, lo que ha hecho el ex mandatario es "una vergüenza", pues, "no ha tenido el coraje de enfrentar la justicia peruana".

"Es una vergüenza que un ex presidente de la República que declaraba que no tenía ningún tipo de responsabilidad ahora no tenga el coraje de enfrentar la justicia peruana", manifestó.

"Con esto, el señor García está declarando expresamente su culpabilidad. Quien nada tiene nada teme", indicó.

En esa línea también se pronunció el vocero alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla. El parlamentario precisó que no existe "persecución ni nada que justifique" el pedido de asilo político de García Pérez.

"De negarle Uruguay el asilo político, tendrían que entregarlo a las autoridades peruanas y ellas, en mi opinión, deberían darle prisión preventiva porque ya ha mostrado el intento de fugarse de la justicia", explicó.

Similar postura tuvo el congresista no agrupado Alberto de Belaunde, quien dijo creer que Alan García se siente amenazado ante las acusaciones en su contra y se mostró confiado en que Uruguay no se prestará "a la impunidad".

"Estoy seguro que [en Uruguay] no se van a prestar a una jugada que tiene claros vicios de querer buscar la impunidad en este caso de corrupción", declaró a RPP.