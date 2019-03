El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) manifestó este viernes que su bancada no blindará al legislador Yonhy Lescano luego de que este fuera acusado de acosar sexualmente a una periodista.

En ese sentido, el parlamentario dijo sentirse "sorprendido y apenado" por la situación que afronta su colega de bancada.

"Estoy muy sorprendido por la acusación, por la noticia. Estoy apenado también, por supuesto que sí, porque es un miembro de mi bancada. Yo espero que el señor Lescano haga los descargos respectivos, facilite las investigaciones y ojalá supere este impasse porque Acción Popular no blinda a nadie ni dentro ni fuera de casa", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Nosotros no vamos a blindar a nadie. No lo hemos hecho antes, no lo haremos esta vez tampoco con un miembro de nuestra propia bancada", remarcó.



Víctor Andrés García Belaunde aseguró que Yonhy Lescano tendrá que ser investigado por estos hechos y reveló que conversó con el parlamentario al respecto antes de que la denuncia se haga pública, pero que este "no aceptó esa posibilidad".

"Hay que investigar, hay que conocer el acta [de la procuraduría del Congreso]. Yo la he mandado a pedir y no me la han entregado todavía. Queremos conocer el acta y después de conocer el acta vamos a reunirnos en la bancada y tomar una decisión de forma colectiva", concluyó.