Víctor Andrés García Belaunde postula por segunda vez a la presidencia del Congreso con una lista que es respaldada por todas las bancadas, a excepción de Fuerza Popular. El parlamentario acciopopulista consideró que esta elección marca “un deslinde clarísimo” y “un muro” entre el fujimorismo y la oposición.

— Tras la inscripción de su lista a la Mesa Directiva del Congreso, usted ha dicho que “nunca antes en la historia el Congreso ha estado en niveles de aprobación tan bajos”. ¿Ese desplome (15%, según la última encuesta de Ipsos) es responsabilidad exclusiva de Fuerza Popular?

Creo que hay diversos niveles de responsabilidad, yo creo que allí hay mayores responsables y menores responsables, pero evidentemente la Mesa Directiva está manejada por la primera minoría [Fuerza Popular] y ellos tienen la primera responsabilidad también. Pero yo creo que este es un tema de todos, no es un tema solamente de un grupo político determinado. Hay niveles de responsabilidad, unos tienen más que otros, pero finalmente [el desprestigio] alcanza a todos.

— Usted ha votado junto con Fuerza Popular en diferentes oportunidades: cuestión de confianza de Thorne, censura al Gabinete de Fernando Zavala y vacancia de Kuczynski. ¿No fue cercano al fujimorismo en estos dos últimos años?

He votado con Fuerza Popular y en contra de ellos también. Y la mejor prueba es la última norma de la ley de cooperativas, que es una iniciativa que planteé hace 10 años. Se opuso el Apra, el nacionalismo y Fuerza Popular en los últimos tres períodos [de gobierno]. Después de una larga lucha hemos logrado que la ley sea aprobada casi como fue planteada originalmente a pesar de que ellos la han querido cambiar. Me he enfrentado públicamente a los que han querido cambiar la norma como [Úrsula] Letona y [Miguel] Torres y otros más. Así que no me preocupa coincidir con los fujimoristas en algunos temas que hemos votado juntos, no me preocupa.

— ¿Por qué defendió la continuidad de Rosa Bartra al frente de la Comisión Lava Jato, cuando ella irrumpió en una diligencia fiscal en un local de Fuerza Popular?

Porque no se puede cambiar al jinete en plena carreta [investigación], era un error ajeno al manejo de la comisión.

— ¿Cree que a Luis Galarreta le faltó peso político para conducir al Parlamento?

No voy a criticarlo en este momento, lo que quiero saber es qué pasó durante el año de su gestión y eso lo sabremos tan pronto asumamos el poder si es que los colegas deciden elegiros, ahí haremos una revisión total de lo que se ha hecho, una auditoría también de la parte administrativa que es lo fundamental. Con esos elementos a la mano, recién podremos evaluar su desempeño.

— ¿Esta coalición de la oposición se mantendrá más allá de esta elección de la Mesa Directiva?

Espero, esto es el inicio de una coalición multipartidaria de todas las fuerzas políticas ajenas a Fuerza Popular que a partir de ahora están unidad y que estoy seguro que van a seguir unidas en los próximos tres años.

— ¿Se marca un punto de quiebre definitivo con Fuerza Popular?

Exactamente, esta elección está marcando un deslinde clarísimo, un muro entre la primera minoría y el resto de fuerzas políticas en el Parlamento.

— ¿Cuáles serán los ejes una eventual administración suya?

En dos palabras: transparencia y austeridad, eso es lo fundamental. La primera llamada telefónica que tendré que hacer en caso seamos favorecidos con el voto de los colegas es al contralor [Nelson Shack] para que en 24 horas nombre a un funcionario en el Congreso, que él lo designe, nosotros lo aceptaremos sin ningún tipo de cortapisas para que pueda ser el contralor del Congreso y pueda hacer una auditoría de todo. También para ahorrar dinero, porque el Congreso está gastando demasiado dinero y su presupuesto a crecido de manera desproporcionada.

Lee mañana la entrevista completa a Víctor Andrés García Belaunde, candidato a la presidencia del Congreso.