“PPK está jaqueado por Westfield, no por los comunistas” García Belaunde consideró que “mientras que el presidente no aclare lo de Westfield no tendrá opción de seguir” en el cargo

García Belaunde cuestionó que un abogado pueda asesorar sobre temas técnicos, como afirmó la congresista Letona, a un proyecto energético de ese tipo. (Foto: Andina) García Belaunde consideró que debe investigarse la participación de Kuczynski en los contratos de gas y dijo creer que el presidente ha participado en “casi todas” las licitaciones al respecto. (Foto: Andina) Andina