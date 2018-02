El vocero de Acción Popular, Víctor A. García Belaunde, adelantó que su bancada votará en contra del proyecto de su colega Mauricio Mulder si este mantiene "la prohibición" para el Estado de contratar publicidad en medios privados.

Esta iniciativa del legislador aprista se debatió el miércoles en la Comisión Permanente, pero su votación sigue pendiente pues no consiguió el consenso del resto de agrupaciones.

"Creo que en vez de prohibir hay que regular porque cualquier empleado público de segundo o tercer nivel empieza a poner publicidad y no sabemos para qué. Los alcaldes ponen sus nombres en todas sus obras, el anuncio a veces cuesta más que la propia obra, ese tipo de cosas hay que regularlas", señaló Víctor A. García Belaunde en una entrevista en vivo.

Al ser consultado si votaría en contra del proyecto en caso se mantenga la prohibición, García Belaunde respondió que "sí" porque insistió en que la publicidad estatal hay que regularla y no prohibirla, de lo contrario sería perjudicial cuando el Estado necesite comunicarse con la población en situaciones de emergencia o elecciones.

García Belaunde sí cuestionó que la norma vigente sobre publicidad estatal no haya sido reglamentada desde hace varios años. Y criticó que el gobierno use a empresas de publicidad para mejorar su imagen. "He visto cómo se contrata a estas agencias para enseñarle a hablar al gerente general de una empresa pública", indicó.

También dijo que debía establecerse topes en el presupuesto del sector para publicidad y prohibir la contratación en medios informales o que le deben dinero al Estado.

"Vamos a recoger la preocupación de Mulder de cuidar mejor los dineros del Estado en publicidad que tiene que ser necesaria y conveniente en determinado momento como una situación de emergencia o elecciones", agregó, pero siempre "respetando la libertad de información".

Critica a Hamilton Castro

En otro momento García Belaunde, que integra la Comisión Lava Jato, cuestionó al fiscal anticorrupción Hamilton Castro por no haber solicitado interrogar al brasileño Jorge Barata, como sí lo harán los fiscales de lavado de activos este 27 y 28 de febrero.

Castro investiga los casos vinculados al ex presidente Alan García y al mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El coordinador de lavado de activos Rafael Vela ha dicho que los fiscales de lavado solo harán preguntas puntuales sobre los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, que son de su competencia.

"Yo no creo en la fiscalía de [Hamilton] Castro, creo que la de lavado de activos actúa mejor, que es la que va a interrogar a Jorge Barata. Castro no me da buena señal, no ha hecho nada, no ha avanzado nada, creo que es un gran ignorante, creo que esta actuando bajo presión de Odebrecht, del gobierno o quizás bajo presión de la corrupción", aseveró García Belaunde.

El legislador indicó que los hechos relacionados a la otrora empresa de PPK, Westifield, y la de su amigo chileno Gerardo Sepúlveda, First Capital, son nuevos, pero "Castro no quiere preguntar [al respecto] y esta actuando de manera sospechosa", subrayó.

Proyecto de formación técnica

García Belaunde también justificó su voto en la Comisión Permanente a favor del proyecto de ley de la congresista Rosa Bartra, que crea una nueva modalidad formativa para estudiantes de institutos técnicos, sin remuneración. Según dijo, esta iniciativa "ya se había aprobado en la Comisión de Educación por unanimidad", por lo que se limitó a dar su respaldo.

El legislador opinó que el tema es interesante, pero que el proyecto se puede mejorar. "Plantea una especie de Senati, pero me parece que hay que corregir el tema de los tres años [de duración]", consideró.

Sobre la principal crítica que ha recibido la norma, señaló que esta "sí debe plantear algún tipo de remuneración como viáticos, pasajes, refrigerio y un tipo de seguro de trabajo".

También reveló que el día de la votación en la Comisión Permanente no se les informó que el proyecto tenía un informe desfavorable del Ministerio de Trabajo, cuya opinión se recogió después de su aprobación en la Comisión de Educación.

MÁS EN POLÍTICA...