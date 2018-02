El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Víctor Andrés García Belaunde, sostuvo que el Perú no puede impedir que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, venga a Lima en abril para la VIII Cumbre de las Américas.

“No se puede rechazar la presencia de Maduro, eso sería antidiplomático”, consideró.



Según agregó el legislador de Acción Popular, el Perú no puede hacer una selección ni distinción de invitados, ya que se trata de una cumbre internacional.

“Es para que todos vengan, los buenos y los malos. No se puede hacer una distinción ni discriminación. Si el señor Maduro quiere venir, que venga. Por su puesto que las calles lo van a rechazar, muchos sectores de refugiados venezolanos aquí lo van a rechazar. Pero eso no es responsabilidad de la cancillería”, expresó García Belaunde a El Comercio.

Aunque aseveró que discrepa con Nicolás Maduro y lo considera uno de los peores gobernantes del mundo, Víctor Andrés García Belaunde refirió que la cancillería peruana tiene que invitar a todos los países americanos.

“No seamos más papistas que el Papa. El hecho de que Maduro sea un hombre desagradable, no significa que se va a impedir [su presencia]. No es una visita oficial al Perú, una visita de Estado. Es una asistencia a una cumbre, punto”, apuntó.

En tanto, comentó que la carta que Luis Galarreta, presidente del Congreso, envió a la cancillería peruana y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazando la presencia de Nicolás Maduro en Lima fue una iniciativa y atribución personal, no conversada con los voceros de las bancadas.



“El Congreso y el presidente del Congreso no fijan la política exterior del Perú. La fijan el jefe de Estado y la cancillería. Es una opinión personal de Galarreta, que no refleja la voluntad de todos los congresistas. Por lo menos no refleja la mía”, sentenció finalmente el parlamentario de Acción Popular.