El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde consideró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha estado dedicado al papa Francisco en el marco de su visita y no ha laborado por cuatro días con la intención de mejorar la percepción que la ciudadanía tiene de él.



“No ha habido labor cuatro días por la visita del Papa, el señor Kuczynski se ha colgado de la sotana del Papa, con ánimo de, lógicamente, mejorar su imagen”, señaló a El Comercio.



“Ha estado cuatro días dedicado al Papa, no ha despachado en Palacio de Gobierno, no ha firmado un documento, no ha tomado una decisión, no ha hecho una visita de inspección a ninguna parte del Perú, no ha ido a inaugurar ni a verificar las obras del Estado, o sea ha estado parado”, enfatizó.



Respecto a la solicitud de Alianza para el Progreso (APP) para que la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, sea removida del cargo, García Belaunde aseguró que su bancada no apoyará ese pedido para asumir la presidencia de la misma.



“Yo no quiero apoyar que salga nadie para entrar yo, eso es para empezar. Ese tipo de práctica de serruchar el piso para que entres, ese tipo de prácticas que se da mucho en política conmigo no va“, expresó.



Como se recuerda, su colega de bancada Edmundo del Águila aseveró hace unos días que García Belaunde sería un gran titular de la Comisión Lava Jato.



“Yo creo que Víctor Andrés sería un gran presidente para Lava Jato y podría asegurar la imparcialidad que todos los ciudadanos estamos esperando", dijo el legislador en aquella oportunidad.



Al ser consultado sobre el trabajo que viene realizando Rosa Bartra al mando del referido grupo investigador, García Belaunde afirmó que la parlamentaria fujimorista está cumpliendo con el trabajo encomendado y cuestionó a quienes buscan detener el accionar de la comisión.



“Hasta el día de hoy la señora Bartra está cumpliendo con sus obligaciones y con su trabajo, los errores que puede haber cometido han sido fuera del ámbito de la comisión, no en la comisión. Por lo tanto hay que juzgarla dentro de los parámetros de la comisión y del trabajo de la comisión y no fuera de la comisión”, indicó.



“Estamos a más de la mitad del trabajo, cambiar de presidente es volver a empezar. Las preguntas son: ¿Quién quiere volver a empezar?, ¿Quién quiere que la comisión pierda tiempo? ¿Quién quiere que la comisión deje de funcionar? Bueno, el gobierno y el 'Club de los constructores', así de simple”, subrayó.

MÁS EN POLÍTICA...