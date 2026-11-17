“El acusado Víctor Alfredo Polay Campos justificó, exaltó y enalteció el delito de terrorismo, los actos ejecutados por la organización terrorista MRTA y a personas condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo”.

Por ello, el Ministerio Público (MP) ha solicitado 10 años de cárcel para Polay Campos, cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), al acusarlo por el delito de apología al terrorismo debido a la publicación de su libro “Revolución de Los Andes”.

MIRA AQUÍ: Más de quince figuras cercanas a Pedro Castillo reaparecen en planilla del Congreso

El manuscrito, según la acusación presentada ante el Poder Judicial (PJ) y a la que accedió El Comercio, fue elaborado por el emerretista mientras se encontraba cumpliendo su condena por terrorismo durante el año 2012, en el Establecimiento Penitenciario de Ancón.

Si bien el libro fue publicado en 2020, la investigación se inició tras anunciarse su venta durante la Feria Internacional del Libro 2025 (FIL 2025).

Por este caso, la fiscalía también ha solicitado 9 de años de cárcel, por presunta apología al terrorismo, para el chileno Jaime Castillo Petruzzi, sentenciado militante del MRTA quien fue expulsado del Perú en 2010 al término de su condena por terrorismo.

ACUSACIÓN CONTRA VICTOR POLAY CAMPOS POR PRESUNTA APOLOGÍA AL TERRORISMO

En el 2006, Polay -detenido desde 1993- fue condenado a 35 años de cárcel por terrorismo por perpetrar diversos actos terroristas entre 1980 e inicios de 1990.

Actualmente, cumple prisión preventiva por el Caso Las Gardenias, donde también es procesado por los presuntos delitos de terrorismo y homicidio. La fiscalía solicita cadena perpetua (35 años de cárcel).

La organización terrorista MRTA inició sus actividades ilícitas, con Polay Campos a la cabeza, en 1982. Sin embargo, sus actos continuaron hasta inicios del 2000.

ACUSACIÓN CONTRA VICTOR POLAY CAMPOS POR PRESUNTA APOLOGÍA AL TERRORISMO

Reinvindicó la toma de la Residencia de la Embajada de Japón

De acuerdo a la acusación, el sentenciado terrorista Víctor Polay Campos, “justificó, exaltó y enalteció” el delito de terrorismo perpetrado por el MRTA y a personas condenadas por terrorismo mediante sentencia firme, conductas que fueron propagadas a través del citado libro y, posteriormente, difundidos a través de medios tecnologías de la información y comunicación.

FISCALÍA REALIZÓ OPERATIVO EN EL 2025, AL CONOCER LA VENTA DEL LIBRO DE VÍCTOR POLAY CAMPOS, EN LA FIL.

La Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo puntualizó que uno de los hechos fueron las expresiones con las que enaltece a los terroristas del MRTA que participaron en la “Toma de la Residencia del Embajador Japonés” en 1996.

Integrantes del MRTA resguardando a los rehenes durante la toma de la residencia del embajador de Japón. 17 de diciembre de 1996 (Foto: AFP)

Con sus afirmaciones, señaló la fiscalía, el acusado atribuye legitimidad al empleo de la violencia armada, “omitiendo que se trató de un acto de terrorismo que provocó una crisis nacional”.

“En esta expresión justifica el accionar criminal del MRTA, al omitir que fue una organización terrorista que perpetró graves actos de violencia, entre ellos el asesinato de autoridades y civiles, masacres; atentados con coches bomba y secuestros, afectando directamente a la población civil; busca encubrir la historia de la organización y presentarla como inocente.” Ministerio Público

ACUSACIÓN CONTRA VICTOR POLAY CAMPOS POR PRESUNTA APOLOGÍA AL TERRORISMO

Sumado a ello, el acusado también reinvindicó a sentenciadas terroristas como Lori Berenson y Lucero Cumpa Miranda.

Por todo ello, la fiscalía sostuvo que Polay incorporó expresiones favorables deliberadamente dentro del referido libro, destinado a transmitir su propia versión sobre la actuación del MRTA.

“Por tanto, la conducta atribuida a Victor Alfredo Polay Campos no responde a un desconocimiento del significado de sus expresiones ni a una referencia meramente descriptiva o histórica, sino a una actuación consciente y voluntaria mediante la cual justificó actos terroristas y la utilización de la violencia armada, exaltó y enalteció a integrantes del MRTA y enalteció a personas condenadas por terrorismo, exteriorizando dicho contenido mediante la obra ‘Revolución en los Andes’” Ministerio Público

En el caso de Jaime Castillo Petruzzi, según la fiscalía, su culpabilidad estaría vinculada a su intervención como expositor durante la presentación del libro “Revolución en los Andes”, del 28 de agosto de 2020.

Por ello, solicitaron 9 años de cárcel en su contra.