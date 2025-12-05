La Fiscalía consiguió que se ordenen 18 meses de prisión preventiva para Víctor Polay Campos, exjefe del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), investigado por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso conocido como ‘Las Gardenias’.
La decisión fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Rubén Anicama Medina, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo, tras acreditar riesgo de obstaculización, graves elementos de convicción y peligro de fuga, considerando que familiares y allegados de Polay residen en Argentina y otros países.
El Ministerio Público presentó el 24 de noviembre la acusación penal contra Polay y solicitó para él cadena perpetua, así como la prisión preventiva ahora concedida. La misma medida fue requerida para María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, a quienes se les atribuye participación como autores mediatos.
Según la acusación fiscal, integrantes del Frente Nororiental del MRTA, bajo el mando de Lino Manrique, asesinaron a ocho hombres de la comunidad LGBTI en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, en mayo de 1989. Además, se atribuye a esa facción subversiva el homicidio de Luis Pinchi, Silvano Vela y Salomón Pérez entre 1990 y 1993, en el marco de un plan de “limpieza social”.
Esta medida de prisión preventiva reemplaza la comparecencia simple que Polay mantenía y se dicta a pocas semanas de que concluya su condena vigente, prevista para el 3 de enero de 2026, con el fin de impedir una excarcelación anticipada.
