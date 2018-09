El titular del Poder Judicial, Víctor Prado, anunció que se abstendrá de votar el próximo lunes en la reunión de la Comisión Anticorrupción (CAN) que preside, en la que se tomará un acuerdo sobre el pedido de Proética para que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sea retirado de esa entidad por sus cuestionamientos.

El magistrado fue acusado por la congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) de "jugar en pared" con el Ejecutivo para "tumbarse" a Chávarry, luego de que se suspendiera la sesión de la CAN del martes pasado en la que se estaba discutiendo el requerimiento de Proética.

"La interpretación que ha hecho la parlamentaria de lo acontecido al interior de la Comisión Anticorrupción es completamente equivocada, negamos rotundamente sus expresiones", dijo este jueves el magistrado supremo.

Prado Saldarriaga explicó que simplemente se trató de un problema de interpretación de la ley que hizo que se suspendiera la reunión y que espera que se resuelva este lunes con mayores argumentos jurídicos.

"Hubo una discusión sobre si era pertinente el pedido que formuló un organismo, al cual hubo una posición discrepante en el sentido de que las normas de la CAN no permitían tomar una decisión, por eso se suspendió", manifestó el juez supremo a la prensa.

Víctor Prado precisó que pese a que él, como representante del Poder Judicial, preside la CAN no participará en la votación que habrá el lunes. "No vamos a pronunciarnos en torno a lo que ese comunicado [de Proética] señala, esa es la política oficial del Poder Judicial", recalcó.

Finalmente, sobre la discusión de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Congreso, Prado manifestó que espera que los consensos vayan avanzando. "Confiamos en que tengamos pronto, dentro de un plazo razonable, un CNM que asegure la selección de jueces y fiscales probos que el país reclama", dijo.