Víctor Prado: Jueces gozan de autonomía e inamovilidad en casos que siguen

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, aseguró que los jueces gozan de autonomía e inamovilidad, al indicar que solo procede la transferencia de magistrados por razones muy precisas.

Consultado respecto a lo declarado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre la posibilidad de remover al fiscal José Domingo Pérez, quien lleva una investigación por el presunto delito de lavado de activos en la campaña presidencial de Fuerza 2011, Prado Saldarriaga usó de ejemplo el Poder Judicial para responder.

“Los jueces gozan de autonomía e inamovilidad en principio y el Consejo Ejecutivo no puede, a un juez que está desarrollando un proceso, trasladarlo a otro lugar o sacarlo de un caso porque entiende que no es conveniente por diferentes razones y no puede hacerlo”, afirmó en Ideeleradio.

Sin embargo, Víctor Prado destacó que la ley sí los autoriza a transferir competencias en situaciones precisas como por ejemplo “que en el lugar donde el juez está desarrollando el proceso, no haya garantías para su vida, para el ejercicio de su función. Esas son las únicas oportunidades”.

Además, Prado Saldarriaga reiteró que la institución que preside “no hace política” ni “es un objeto de influencia política”. En ese sentido, afirmó que las decisiones se toman con autonomía y conforme a ley.

“La tarea del Poder Judicial es administrar justicia, cosa que realiza a través de sus órganos jurisdiccionales, quienes tienen plena autonomía para tomar decisiones en cada caso, y para hacerse responsables de las mismas”, subrayó.