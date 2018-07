La vida después de la renuncia: 100 días de ex presidente

Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien acaba de cumplir cien días como ex presidente de la República, tiene cuatro investigaciones preliminares en la fiscalía, aunque podría sumarse una más por el indulto a Alberto Fujimori en la Navidad del año pasado, después de haberse salvado de la vacancia.

“Cuatro indagaciones preliminares, no cuatro procesos penales. Él no tiene ningún proceso”, aclaró César Nakazaki, abogado de Kuczynski y también del ex presidente Ollanta Humala.

Las investigaciones a las que Nakazaki hizo referencia, iniciadas en los últimos tres meses, son por sus presuntos vínculos –a través de Westfield– con Odebrecht; por el supuesto aporte de la constructora a su campaña del 2011; y por la carta de recomendación que le dio al ex banquero Francisco Pardo Mesones para que abriera una ‘offshore’ en Panamá.

Los tres casos están relacionados al lavado de activos: dos indagaciones las lleva el equipo que lidera el fiscal Hamilton Castro; la otra el fiscal José Domingo Pérez, quien también investiga a Keiko Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo.

En marzo, además, la fiscalía reabrió una investigación por la presunta colusión en los contratos del lote 56, cuya explotación fue concesionada al consorcio Camisea cuando PPK era ministro del gobierno de Toledo.

La última noticia judicial relacionada a Kuczynski se conoció hace unos días, cuando el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió una indagación previa para determinar si hubo favores políticos, como el indulto, para evitar la vacancia.

Nakazaki precisó que participan en todos estos casos y que “no tiene quejas”, aunque criticó en un aspecto a la fiscalía. “Usan el método de abrir diligencias preliminares y no establecen investigados formales pese a que en los hechos sí se investiga a personas. Al parecer quieren trabajar más cómodos sin la presencia de defensores”, aseguró. Por esta razón, dijo que solicitará que en la indagación previa por el indulto se incluya a PPK como investigado.

El ex presidente –contó su abogado– está atento a sus investigaciones y “tiene claro un compromiso con la sociedad”: que se esclarezcan los hechos. “Mantenemos la tesis de inocencia”, dijo.

—Poco contacto—

La última aparición pública de Kuczynski se conoció por su cuenta en Twitter. “Gracias por tu hospitalidad, Cusco. Siempre es bueno visitarte y llenarse de esa energía ancestral”, escribió en mayo. Antes solo se había manifestado –también por Twitter– sobre la liberación de Humala y su esposa, Nadine Heredia. Celebró el “debido proceso”.

Desde su renuncia, según fuentes consultadas por este Diario, PPK ha salido poco de su casa de San Isidro, una de sus propiedades allanadas por la fiscalía días después de haber dejado Palacio de Gobierno. Las fuentes además contaron que no se lo ve ni en reuniones sociales.

Las únicas visitas que recibe son las de la vicepresidenta Mercedes Araoz, del congresista Gilbert Violeta y del ex primer ministro Fernando Zavala. Alguna vez han ido las ex ministras Cayetana Aljovín y Ángela Grossheim. Ningún otro ex ministro.

Los mismos informantes indicaron que Kuczynski tampoco tiene coordinaciones con la bancada de Peruanos por el Kambio y que no acude al local del partido que –aún– lleva sus iniciales.

Si las indagaciones que se le siguen avanzan, pronto lo veremos declarar ante la fiscalía.