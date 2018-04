La publicación de un nuevo video de Moisés Mamani donde se escucha a Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel lanzar acusaciones sobre sus ex colegas de Fuerza Popular, despertó esta semana una serie de cartas notariales y pedidos de disculpas.

Los fujimoristas Úrsula Letona, Lourdes Alcorta y Luis Galarreta enviaron cartas notariales a Kenji Fujimori solicitando un pronunciamiento público de desagravio. Guillermo Bocángel se adelantó a las cartas y envió cartas de disculpas a Letona y Tamar Arimborgo.

En sus cartas, Bocángel asegura que lo dicho en el video se trataron de "expresiones subjetivas y fanfarronescas". ¿Pero qué fue exactamente lo que dijeron y qué dicen los registros de la ONPE y Sunarp sobre los aportes y últimas compras de los congresistas aludidos?

-Casas y autos-

​Kenji Fujimori: ¿Sabe cuál es la diferencia? Unas *** de [la Comisión de] Presupuesto se han comprado una casa en pleno corazón de San Isidro, otra en La Molina, otra una casa en Asia...

Guillermo Bocángel: Yesenia se ha comprado un Audi 7, Yesenia Ponce, en Asia. Tania Arimborgo por sacarme la *** ha recibido 40 millones de soles; tiene una casa en La Molina nueva. ¿Crees que yo me puedo comprar una casa? Primero tengo que pagar mi deuda de campaña.

En registros públicos, Yesenia Ponce registra la compra de un auto -junto a su esposo- el año pasado, pero no es un 'Audi 7'. Se trata de un Chevrolet Suburban del año por el cual pagó US$ 67,733 al contado. Sobre la casa "en Asia", no registra ninguna compra, aunque en la Comisión de Ética ha llegado una denuncia por enriquecimiento ilícito por el alquiler de S/5.000 que pagaría por el inmueble donde reside en San Borja.



Un inmueble cuyo contrato de arrendamiento fue firmado por una empresa de nombre "Sauron", propiedad de Yerson Elmer Taco Bañez, quien reside en Huaraz, la región que representa la congresista Yesenia Ponce.

Tamar Arimborgo tampoco registra una casa en La Molina, como asegura en el video Guillermo Bocángel, pero sí un departamento en San Borja. Según Registros Públicos, la legisladora de Loreto adquirió el inmueble en junio del año pasado por US$170.000 con una hipoteca de por medio.



En su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en el 2016, Arimborgo no consignó ningún bien inmueble a su nombre. En su declaración jurada, al ingresar al Parlamento, reportó bienes por un valor total de S/15.000, y el año pasado registró -en su declaración actualizada- un aumento a S/106.859.

-Aportes de Odebrecht-

Guillermo Bocángel: Es lo que mete Letona, está *** de la cabeza (...) Está *** con su marido.

Kenji Fujimori: Letona, Alcorta y Galarreta [se escucha interrumpido] recibieron plata de Odebrecht [...]

A inicios de marzo se conocieron las declaraciones que Jorge Barata brindó el 28 de febrero al procurador brasileño Orlando Martello y al fiscal peruano José Domingo Pérez. Cuando se le consultó por el aporte a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, el ex representante de Odebrecht mencionó a congresistas.



"Supuestamente los recursos que fueron entregados al señor Yoshiyama servían no solo para la campaña de Keiko, sino también para la campaña de los congresistas. O sea, del Congreso legislativo, de todo el partido. Era utilizado por todos. Ahora, adicionalmente a eso, en algunos proyectos, que no tengo como precisar, sabíamos que los congresistas eran personas que estaban en las regiones. Hacían campañas regionales. Buscaban a veces a (los encargados de) algunas obras, y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Ese tipo de apoyo también ocurría. Era una cosa menor, dispersa. No tengo aquí ninguna información más precisa sobre eso", dijo Barata.

Úrsula Letona, en su carta notarial a Kenji Fujimori, recuerda que no participó en la campaña de Fuerza Popular en el 2011. Recién se sumó al fujimorismo en la campaña 2016, primero como miembro del equipo técnico del plan de gobierno y luego como candidata al Congreso.

Lourdes Alcorta y Luis Galarreta, por su parte, recuerdan en sus cartas notariales que en el 2011 no postularon con Fuerza Popular sino con Alianza por el Gran Cambio que tenía como candidato presidencial a Pedro Pablo Kuczynski. En su interrogatorio, Barata indicó que Odebrecht entregó 300 mil dólares a la campaña de PPK en el 2011.

Ante la Onpe, Alcorta registró haber recibido aportes por S/33.989 provenientes de seis personas naturales de su más cercano entorno. Sus gastos en la campaña ascendieron a S/63.282, todo dirigido a publicidad.

Mientras que Galarreta registró en el 2011 ingresos por S/151.766: S/33.408 de su propio bolsillo y S/118.368 de otras fuentes como la Sociedad Nacional de Pesquería, la Confiep y una cena de recaudación. Sus gastos ascendieron a S/116.440.

Hasta el cierre de esta nota, Kenji Fujimori no se había pronunciado sobre las cartas notariales de Letona, Alcorta y Galarreta. Su última actividad fue publicar una foto junto a su padre Alberto Fujimori, en Cieneguilla, a través de su cuenta de Twitter.