El resultado de un peritaje que la defensa del congresista Bienvenido Ramírez mandó a realizar al reloj con mini videocámara de Moisés Mamani (Fuerza Popular) señala que los videos en los que aparece el legislador para quien se ha pedido el desafuero no se encuentran en la memoria de dicho aparato, pues fueron borrados.

En su informe, basado en la copia espejo extraída del reloj de Mamani por los peritos del Ministerio Público, el analista forense Pedro Infante Zapata indica que "se han efectuado borrado de videos con señales de audio, en la modalidad de formateo, ya que dicha unidad de almacenamiento solo tiene capacidad para 4GB".

El experto explica que el video "bienvenido1.AVI", de 19 minutos y 59 segundos de duración habría experimentado "edición y manipulación al haber sido extraído sin supervisión y renombrado, ya que como tal, ni con otro nombre, se encontró en la unidad de almacenamiento del reloj marca SUN, es decir, fue borrado de dicha unidad de almacenamiento".

El perito expresa que lo mismo ha sucedido con el archivo denominado "Bienvenido2.AVI" de 3 minutos con 22 segundos. En ambos videos se registra al congresista Ramírez participando en presuntas negociaciones para impedir la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

El analista manifiesta que al revisarse archivos digitales debe contarse con la fuente original de grabación para garantizar un examen o en su defecto obtenerse una copia espejo y ,con la respectiva cadena de custodia, realizarse el aseguramiento técnico que garantice la intangibilidad de la muestra. Si no es así, los archivos no pueden ser tomados como originales.

De otro lado, el legislador Mamani señaló hoy que a él no lo ayudó ninguna persona a hacer las grabaciones con su reloj. "Absolutamente falso, a mí no me apoyó nadie. Yo hice las grabaciones solo", dijo hoy respecto a la denuncia periodística de que su colega Modesto Figueroa tuvo el apoyo de miembros de prensa del Congreso para realizar las grabaciones a Ramírez.