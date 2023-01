En su videocolumna “Cuéntame otra” de este martes 17 de enero, Fernando Vivas se refiere al proyecto presentado por la Mesa Directiva del Congreso para anticipar para el 15 de febrero el inicio de la segunda legislatura, con el objetivo de refrendar en segunda votación el adelanto de elecciones.

Vivas señala que muchos habían pedido que se adelante para el 1 febrero; sin embargo, la Mesa Directiva optó por la quincena.

“No se puede jugar con un ni para ti, ni para mí, en un país que está perdiendo demasiado por la conflictividad. Estas demandas populares no han sido mínimamente atendidas porque no está confirmado el adelanto de elecciones, que se hizo el 20 de diciembre, y no sabemos, a ciencia cierta, si van a lograr los más de 87 votos para que esa votación sea en regla”, expresa el periodista.

Vivas subraya que de no llegar a esa cantidad de adhesiones, el tema se verá en referéndum; y, en caso no se logren los 66 votos, “se va al agua todo”.

Esta columna se publica los martes y viernes.