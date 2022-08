En su videocolumna de este viernes, Fernando Vivas cuestiona el pedido del presidente Pedro Castillo contra el coronel PNP Harvey Colchado por la diligencia en Palacio de Gobierno como parte de la búsqueda de Yenifer Paredes. El jueves 25 de agosto El Comercio reveló que el mandatario, a través de su abogado, denunció ante la Inspectoría General de PNP a Colchado por presunta falta grave.

LEE TAMBIÉN | Yenifer Paredes: los 10 principales elementos que presentó la fiscalía para pedir su prisión preventiva

“Pedro Castillo ya no solo la emprende contra el mensajero, que somos los periodistas; sino contra el policía (Harvey Colchado) que viene a ejecutar una orden judicial. Incluso su defensa, Eduardo Pachas, le achaca al policía - que ejecuta una orden de allanamiento y de búsqueda de Yenifer Paredes - unas inquisiciones constitucionales, que la orden no sería constitucional que no tienen nada que ver y no le importan en absoluto al policía ni al fiscal”, señala Vivas.

El periodista de El Comercio agrega que “ellos (el policía y el fiscal) tienen una orden judicial y cualquier queja sobre la constitucionalidad de esa orden ya corresponde a otras instancias”. “Incluso ya fueron a una al propio Poder Judicial, en lo que se llama una tutela de derechos y el juez dijo que no, que sí era legítimo investigar a un presidente”, subraya.

LEE TAMBIÉN | Wilbert Rozas: de apoyar a Pedro Castillo en la huelga magisterial del 2017 a ministro del Ambiente

“Si quieren que vayan a una acción de amparo y que lleguen al Tribunal Constitucional, pero eso qué tiene que ver con la legitimidad de la acción de un policía. Si cometió un exceso de formas, también consideremos que la diligencia fue retrasada, cosa que pone de pelos de punta a cualquier fiscal o policía”, dice también el periodista.

Para Vivas, el presidente “estaría dando a entender que él y su familia no pueden ser objeto de una orden de captura y de un policía que les pareza altanero”.

“De alguna forma termina blindando a Colchado. Yo dudo mucho [...] que la investigación (en la PNP) sea célere y acabe sancionando y pasando al retiro al oficial Colchado como pretende Castillo”, remarca.