En su videocolumna “Cuéntame otra” de este viernes 13 de enero, Fernando Vivas se refiere al Poder Legislativo y el adelanto de elecciones. Para el periodista, “el auxilio” que necesita el Ejecutivo es que se vote esta reforma con urgencia.

Para el periodista “muchas muertes y la crisis total del Gobierno, se debe, en buena parte, a que el Congreso no confirma el adelanto de elecciones”.

“El auxilio que necesita el Gobierno es que fije pronto la fecha del adelanto de elecciones”, opina Vivas. Asimismo, indica que el Parlamento debe hacer “el esfuerzo mínimo” de adelantar la próxima legislatura y votar esa reforma.

“Ahora, los congresistas van a decir que no pueden adelantar la legislatura para poder votar por las reformas. Las reformas siguen siendo una coartada para no confirmar su fecha de partida. Como si no hubiera un clamor nacional”, expresa.

Esta columna se publica todos los martes y viernes.