Roberto Vieira fue sometido a un peritaje acústico por presunto soborno

El congresista no agrupado Roberto Vieira fue sometido esta mañana a un peritaje acústico-fonético en la Gerencia de Peritaje de la Fiscalía de la Nación, en el marco de la investigación que se le sigue por la presunta solicitud de una coima de USD$25 mil.

El congresista fue denunciado por su primo Guillermo Venegas Vieira, quien entregó diversos audios a la Fiscalía de la Nación, según los cuales el legislador le solicitó un incentivo económico a cambio de interceder ante el Ministerio de la Producción y anular una resolución que declaró la caducidad del permiso de pesca que se le otorgó a la embarcación Ponce II.

Vieira, según conoció El Comercio, llegó al promediar las 10 de la mañana hasta la sede de la gerencia central de peritajes, ubicada en Breña. Allí, se hicieron diversas pruebas acústicas a fin de ser comparados con los audios.

“Dame cinco mañana y los diez [restantes] a contraentrega, pero vienes acá [a mi casa] a entregar los papeles. Nada por teléfono, como que no existe, huevón. Por teléfono ni mierda”, se escucha decir a Vieira según el audio entregado por su primo y propalado por medios de comunicación.



El parlamentario es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.

—Esperan sus descargos—

De otro lado, la Comisión de Ética del Congreso de la República se encuentra a la espera de los descargos de Vieira Portugal, a fin de elaborar el informe final sobre la situación del parlamentario.

Así lo informó a este Diario la presidenta de dicho grupo de trabajo, Janet Sánchez (PPK), quien indicó que hasta el momento se encuentran en la "indagación preliminar".

"Se espera los descargos del congresista, que puede ser oral o por escrito. Luego se procede a realizar un informe calificación para determinar si se abre o no una investigación", indicó.

Sánchez sostuvo que no existe un plazo establecido para este procedimiento, ya que "es en la medida de lo que pueda avanzar la Comisión y de la carga procesal".

—Ratifica inocencia—

El congresista Roberto Vieira, confirmó haber acudido a pasar por el peritaje y aseveró que continuará colaborando porque, dijo, es el más interesado en que se aclare su situación.

"Han descontextualizado todo. Yo no he recibido dinero directo, ni indirectamente, ni he cometido tráfico de influencias. Lo que sucede es que yo soy incómodo para los grandes intereses de algunas personas", indicó el congresista.