La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma presentó un documento a Fuerza Popular solicitando retornar a esta bancada, en medio de cuestionamientos por haber sido incluida en la lista del fujimorismo para la Mesa Directiva en el periodo 2018-2019.

La inclusión de Yeni Vilcatoma en la propuesta de Fuerza Popular fue confirmada la tarde del 24 de julio. Poco después, comenzaron las críticas en contra de esta decisión, por considerar que vulneraba el reglamento del Congreso.

En su artículo 22, la norma establece que solo pueden ser candidatos a la Mesa Directiva los parlamentarios que son parte de una bancada. A pesar de eso, la propia Yeni Vilcatoma comentó, a través de su cuenta de Twitter, que se sumaba como "independiente" en la lista de Fuerza Popular.

En respuesta a una anunciada tacha en su contra, esta mañana se difundió una carta con fecha 24 de julio, en la que Yeni Vilcatoma le pide al vocero de Fuerza Popular, hasta ese día Daniel Salaverry, su regreso a este grupo político.

Oficio de Vilcatoma

Sin embargo, hoy, antes de las 7 de la mañana y en comunicación con RPP, la congresista reiteró que iba como "independiente". “La condición en la voy a participar es como independiente, representante de una facción de independientes”, aseguró.

Cuando se le preguntó directamente si su candidatura implicaba un retorno al fujimorismo, respondió “no, de ninguna manera, ha sido coyuntural”. “La salida, negativa, del Apra ha generado la posibilidad de [que] esta facción de independientes [se integre]. Tenemos una agenda clara que hemos venido trabajando. Nuestra agenda es pro-vida, pro-familia, de lucha frontal contra la corrupción”, exclamó.

En setiembre de 2016, Vilcatoma renunció al bloque naranja. En aquel momento argumentó que no se iba a someter a un proceso disciplinario arbitrario tras públicos enfrentamientos con Héctor Becerril.

“Así es [me fui de Fuerza Popular]. Me he retirado de la bancada. Se lo he comunicado a la señora Keiko Fujmori. Le dije que no podía someterme a un proceso disciplinario arbitrario. Agradezco su confianza. Siempre voy a estar agradecida con ella", indicó en aquel momento.



Esta mañana, luego que se oficializara la presentación de la lista de Fuerza Popular, Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio, anunció que presentarán una tacha por su inclusión como candidata a la tercera vicepresidencia.

"Para ser parte de una bancada, su incorporación tiene que ser aprobada por la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo y antes por la propia bancada. Ninguna de esas cosas ha ocurrido con Yeni Vilcatoma", comentó Gilbert Violeta.

En respuesta a esto, al congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, aseguró que la inclusión de Yeni Vilcatoma en la lista es válida porque la norma de fortalecimiento de bancadas, por haber sido aprobada luego de la renuncia que presentó la parlamentaria, "no le alcanza".

"Ha regresado a la fuerza política a la cual perteneció. Podía haberse incorporado a cualquier otra (bancada). No le alcanza la ley de fortalecimiento de la bancada, ni la modificación que ocurrió posteriormente. Ella ha cumplido con el procedimiento de inclusión (a Fuerza Popular)", declaró Bartra ante la prensa.

También señaló que las incorporaciones a las bancadas son decisiones que solo le competen a estos grupos políticos y que no necesitan pasar por el Consejo Directivo o la Junta de Portavoces, por lo que manifestó que Yeni Vilcatoma ya era parte de Fuerza Popular al momento de la oficialización de su candidatura.