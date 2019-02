Villanueva asegura que cuestionamientos a Vizcarra buscan que tropiece y caiga

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que las críticas contra Martín Vizcarra por los presuntos aportes de campaña que habría recibido Peruanos por el Kambio en el 2016 de empresas vinculadas al denominado Club de la Construcción buscan empañar la gestión del Ejecutivo.

"[Martín Vizcarra] no tiene en absoluto nada que ver. Él, personalmente, ha mostrado una total apertura a la investigación, una colaboración total para lo que se haga. Además, ha señalado que los órganos pertinentes hagan la investigación a todos los partidos políticos por igual", señaló en declaraciones a Ideeleradio.

Sobre una posible intención de parte de quienes cuestionan a Vizcarra para promover una vacancia, César Villanueva reiteró su confianza en la transparencia del jefe de Estado.

"Todos los caminos [de quienes critican] apuntan a que el presidente Vizcarra tropiece y caiga. Eso es clarísimo [...] Golpes vamos a tener, pero la limpieza que tiene el presidente la avalé, la avalo y la avalaré. Lo conozco desde hace mucho tiempo y conozco su transparencia. Por eso lo acompaño hasta el momento que él diga", aseguró.

César Villanueva reiteró que Martín Vizcarra ha deslindado de cualquier manejo irregular de aportes de campaña, por lo que dijo estar sorprendido ante las declaraciones de Jorge Villacorta, secretario nacional de Peruanos por el Kambio, quien consideró que el presidente debió conocer sobre las entregas de dinero por ser jefe de campaña.

"Me he quedado sorprendido con las declaraciones de Jorge Villacorta. Son opiniones, pero lo importante no es cuántos opinan a favor o en contra, lo importante es que se haga una investigación que libere las sospechas. Eso es lo mejor que puede pasar en este país", comentó.

El primer ministro dijo que, desde el Ejecutivo, sabían que iban a tener "francotiradores" en contra. Agregó que Vizcarra se encuentra tranquilo ante las críticas.

"No bastan las palabras de presidente o las mías. Lo importante es que los organismos de investigación hagan su trabajo como tiene que ser. Ellos tendrán las puertas abiertas para las investigaciones que correspondan", acotó Villanueva.

-Sobre Peruanos por el Kambio-

César Villanueva aseguró que la relación entre el Ejecutivo y Peruanos por el Kambio se encuentra en un momento positivo tras la reunión que sostuvieron con casi toda la bancada en Palacio de Gobierno.

"[La discusión con Peruanos por el Kambio] es un tema superado. Si ellos consideran que no está superado, es un problema de ellos, no nuestro [...] En lo que tenemos que centrarnos es en darle continuidad a esta lucha contra la corrupción, generar desarrollo y para eso estamos trabajando fuertemente", manifestó.