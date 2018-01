El congresista de Alianza para el Progreso (APP) César Villanueva manifestó este viernes que a su agrupación le resultará difícil dialogar con la primera ministra Mercedes Aráoz durante la crisis política que enfrenta el Ejecutivo.

En diálogo con RPP, el también ex jefe del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala refirió que el diálogo es una herramienta política efectiva, aunque se necesitan dos partes para que esta se dé.

Del mismo modo, indicó que las expectativas sobre el anunciado 'Gabinete de la reconciliación´del presidente Pedro Pablo Kuczynski no han sido satisfechas.

“Se tenía la idea de que este iba a ser un Gabinete bisagra, pero eso tenía que suceder con un Gabinete fresco, que entrara con la mejor disposición no solo para este diálogo sino también limpio. Esto no ha sucedido. Hay caras nuevas, en poco porcentaje”, dijo César Villanueva.

“Sentimos que habrá dificultad para conversar con ella [Mercedes Aráoz], para llegar a acuerdos, porque la actitud que ha tenido en las últimas semanas del mes de diciembre la descalifican”, mencionó.

En ese sentido, el congresista afirmó que Aráoz dijo que no conocía nada sobre la posibilidad de un indulto humanitario para el ex mandatario Alberto Fujimori y que, al darse esta gracia presidencial, ella remarcó “con una expresión muy clara y firme ‘nosotros no negociamos el indulto’”, pero “todas las evidencias apuntan a que el indulto fue negociado”.

De otro lado, César Villanueva no definió si Alianza para el Progreso cambiará su posición frente al Ejecutivo, aunque remarcó que la gobernabilidad es fundamental para mantener la democracia.

“No habiendo gobernabilidad se está sujeto a cualquier aventura política que rompa la democracia. Así de claro y de frío. En estas circunstancias, el presidente todavía no entiende que está en una situación jabonosa, resbalosa. Lo mejor que podría suceder es que él diga ‘renuncio’, y la transferencia de gobierno se haga de acuerdo a la Constitución, o sea que quede Martín Vizcarra”, estimó.

