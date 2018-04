La situación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán se complica a medida que avanzan las investigaciones en el despacho del Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato, que este lunes recogerá las declaraciones de cuatro personajes claves en el manejo de los aportes a la campaña del “No” a la revocatoria del 2013.

Como se recuerda, según las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y el publicista Valdemir Garreta, Odebrecht y OAS aportaron más de US$3 millones a la campaña del “No”.

Por ello, la fiscalía recibirá los testimonios de Brígido Oriundo Naupari, ex integrante de Fuerza Social por la agrupación Amigos de Lima; María Julia Méndez, ex tesorera de la campaña por el “No”; Guillermo Adolfo Loli Ramírez, integrante del colectivo Amigos de Lima; y Jorge Machuca Cerdán, supuesto aportante de la campaña a la reelección de Susana Villarán.

Días atrás se presentó el ex teniente alcalde de Lima Eduardo Zegarra, quien respondió a la preguntas del Ministerio Público.

Según fuentes fiscales, el ex funcionario ratificó ante la fiscalía que fue su madre, María Julia Méndez, quien manejó las cuentas de los aportes que brindaron los partidarios de Fuerza Social a la campaña del “No”, pero que desconocían la procedencia de dichos fondos.

—Camino a la formalización—

Estas diligencias forman parte de un último bloque en la investigación preliminar que realiza la fiscalía con miras a formalizar la investigación preparatoria en contra ex alcaldesa de Lima y el ex gerente municipal José Miguel Castro por lavado de activos y cohecho pasivo propio por la licitación de los proyectos Vías Nuevas de Lima, a Odebrecht, y Línea Amarilla- Adenda N° 01, a OAS.

Por esto, el Equipo Especial Anticorrupción dispuso que el caso referido a los pagos de las empresas brasileñas sea acumulado con la Carpeta Fiscal N° 436- 2014, donde se investiga a Susana Villarán y el ex gerente Domingo Arzubialde Elorrieta por los presuntos delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, colusión agravada, peculado, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, encubrimiento personal y encubrimiento real, en agravio del Estado.

El mencionado caso está vinculado a la suscripción de la Adenda N° 01, de fecha 15 de febrero del 2013, entre Domingo Arzubialde Elorrieta, gerente de Promoción de la Inversión Privada y Línea Amarilla S.A.C., en la que se cambia el nombre de la Concesión a “Vía Parque Rímac”, ampliándose el plazo de la concesión de 30 a 40 años.

La fiscalía se encuentra a la espera de recibir los últimos documentos con las corroboraciones de las declaraciones que brindaron Jorge Barata y Valdemir Garreta. Además, la Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato también ha solicitado que se realicen diligencias vinculadas al asunto.

El abogado de Susana Villarán, Iván Paredes no ve cómo la fiscalía formalizará la investigación preparatoria ahora “porque el plazo de investigación aún vence en julio”. “El primer bloque terminará en abril, pero hay que reprogramar [citaciones], faltan pedidos y resoluciones oficiales que hay que adjuntar, falta bastante”, dijo a este diario.

—Dara pistas—

El Comercio conversó con Brígido Oriundo Naupari, ex integrante de Fuerza Social por la agrupación Amigos de Lima, quien es uno de los testigos citados por la fiscalía. Oriundo dice sentirse indignado al enterarse de los aportes que realizaron las constructoras brasileñas.

“Yo me enteré de los aportes de esas empresas brasileñas por los medios, estoy sumamente indignado. Voy a acudir a exponer la función que hacía en este caso. Más bien, yo voy a aclarar y voy a apoyar en las investigaciones”, anunció Oriundo Naupari tras confirmar que acudirá a la citación que le cursó el fiscal Luis Ballón, integrante del Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato.

Consultado si la agrupación Amigos de Lima tuvo el encargo de recolectar y manejar los fondos de la campaña del “No”, como han señalado algunos personajes cercanos a Susana Villarán ante la Comisión Lava Jato, el empresario lo negó rotundamente.

“Yo he visto algunas declaraciones de algunos miembros [de Fuerza Social] y hasta he visto las declaraciones del abogado de la señora Villarán y eso me indigna”, dijo.

“Particularmente, quien habla no ha tenido ningún tipo de participación en el manejo de dinero, no tengo nada que ver, yo no manejé los aportes de la señora Villarán, pero sí tengo conocimiento de muchas cosas”, añadió.