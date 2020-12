Conforme a los criterios de Saber más

La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, asistirá en las próximas horas al Parlamento, donde solicitará el voto de confianza, con una baja en su equipo. Esto luego de la renuncia de Rubén Vargas al Ministerio del Interior (Mininter) en medio de fuertes cuestionamientos por la designación de César Cervantes como nuevo comandante general de la Policía, lo que significó el pase al retiro de 18 generales PNP que tenían más tiempo en la institución.

Bermúdez en los últimos días se ha reunido con diferentes bancadas del Congreso, entre ellas las de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Somos Perú y otros. La primera ministra ha expresado su confianza en convencer a la representación nacional en otorgarle la investidura a su Consejo de Ministros. Pero, ¿cuáles deben ser los ejes de su discurso?

Para la politóloga Adriana Urrutia, una de las prioridades debe ser el paro que acatan desde el lunes los trabajadores de agroexportadoras en Ica. “Ahí el tema ya no es solo local que tiene que ver con un fundo, ni exclusivamente regional, sino que ya se transforma en una agenda sobre las condiciones de trabajo en el país y la necesidad de garantizar un trabajo justo, empezando en el sector agrícola”, manifestó.

La presidenta de la Asociación Civil Transparencia consideró, además, que Bermúdez tiene que detallar cómo está trabajado el Ejecutivo respecto “a la definición de responsabilidades” sobre lo ocurrido el sábado 14 de noviembre, durante las protestas ciudadanas contra el régimen de Manuel Merino (Acción Popular), en las que fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Urrutia, en comunicación con El Comercio, también dijo el gobierno de Francisco Sagasti, al tratarse de uno de emergencia, debe tener “una ruta clara” para que el Perú pueda acceder a la futura vacuna contra el COVID-19. “Se tiene que saber qué se ha avanzando en ese sentido, y cómo se hará frente a lo que viene”, añadió en referencia a la llamada segunda ola de la pandemia.

La politóloga señaló que espera escuchar medidas para salir de la crisis económica, así como de la crisis política institucional. “Y finalmente, cuáles serán las garantías que se darán para que los temas políticos no afecten la sostenibilidad del país y la agenda que nos permita garantizar el proceso electoral”, acotó.

“Una agenda realista y concreta”

El analista político Enrique Castillo afirmó que el discurso de la primera ministra tiene que plasmar “una agenda realista y concreta” para una administración de ocho meses.

“Es decir, este gobierno no va a tener más de seis meses de gestión efectiva porque después lo que va a tener que trabajar es en la transferencia al nuevo gobierno que probablemente sea elegido en junio en una segunda vuelta. Entonces, el trabajo de este gobierno, es administrar estos seis meses y sentar las bases para el 2021”, expresó a este Diario.

Castillo dijo que, si Bermúdez presenta “un plan ambicioso de varios años”, como lo hizo en agosto Pedro Cateriano, “sería un error”. “La propuesta debe ser concreta y que la pueda cumplir”, mencionó.

El también periodista señaló que la jefa del Gabinete Ministerial debe presentar propuestas para solucionar dos problemas: la crisis en la Policía Nacional y el paro de los trabajadores del sector agroexportación en Ica “que amenaza expandirse al norte”. “Y eso es lo que ha asustado a los congresistas y los ha llevado a aprovechar la oportunidad para discutir hoy en el pleno la derogatoria de la ley de agroexportación”.

El analista político coincidió con Urrutia en que otros temas que deben ser abordado por la primera ministra son el control de la pandemia ante una segunda ola, el acceso a la vacuna, elecciones limpias, reactivación económica y seguridad ciudadana.

La salida de Vargas del Mininter

Urrutia afirmó la salida de Vargas responde a la necesidad del Ejecutivo de “ganar la confianza”, porque su presencia había generado rechazó en un sector del Congreso y en la propia Policía, tras la designación de Cervantes. Agregó que el desafío de su sucesor deberá ser generar cambios que permitan fortalecer a la institución, criticada por la represión en las protestas de noviembre.

“No sé [si esta renuncia pone fin a la crisis en la Policía], lo que sí te puedo decir es que el desafío [de quien asuma el cargo] es generar cambios en esa institución, cambios que permitan fortalecer la respuesta policial a los problemas de la ciudadanía, esa debe ser la prioridad”, manifestó.

Tras renunciar, Vargas se convirtió en el segundo ministro del Interior que menos tiempo duró desde el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001), con apenas 14 días. (Mininter)

Castillo dijo que la renuncia del titular del Interior “le quita un peso” al Gabinete y le asegura el voto de confianza. Sin embargo, también es un reconocimiento “de que las cosas no estuvieron bien hechas” y que ahora el gobierno tiene dos caminos: nombrar a una persona que continúe con la reforma en la PNP o a otra que dé marcha a atrás con esta.

Agregó que la salida de Vargas “deja en muy mala situación” al comandante general de la Policía, debido a que su designación fue la que generó “todo este malestar”.

“La situación de Cervantes es sumamente incómoda, si nombran a un ministro que lo respalde la crisis puede continuar, sería un ministro que mantenga todo lo hecho por Vargas. Y un segundo impacto es al presidente Sagasti, quien le dio su respaldó el último domingo”, indicó.

Sobre la relación del Ejecutivo y el Congreso de cara las meses que faltan para el cambio de mandato, la presidenta de Transparencia dijo que espera “una mayor responsabilidad” de parte del Parlamento, en el sentido, de que apoye a consolidar una agenda para salir de las múltiples crisis por las que atraviesa el país.

Por su lado, Castillo refirió que es interesante el papel que ha asumido Mirtha Vásquez (Frente Amplio) como presidenta del Congreso al tratar de ser un “puente” entre ambos poderes del Estado.

“¿Cuánto puede generar la presidenta del Congreso con eso? Es una pregunta difícil, ella ha denunciado amenazas de muerte incluso, pero es un puente que no existía antes y que puede ayudar de alguna manera a que el choque no sea tan fuerte. Si ella no tiene éxito, yo creo que por lo menos, en este mes de diciembre, vamos a tener una relación que no va a ser como las anteriores, pero de todas maneras va a ser de cierta tensión”, concluyó.

Este informe fue realizado con el apoyo de Isabel Ayma.

