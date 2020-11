Conforme a los criterios de Saber más

La primera ministra Violeta Bermúdez asevera que la primera línea de trabajo del Gobierno del presidente Francisco Sagasti es garantizar elecciones limpias, libres y transparentes. En tanto, se pronuncia sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la demanda competencial que impuso el Poder Ejecutivo —durante la gestión de Martín Vizcarra— en torno a la causal de permanente incapacidad moral para la vacancia presidencial.

— El TC ha declarado improcedente la demanda competencial del Ejecutivo. ¿Cómo toman esta decisión?

El Ejecutivo respeta la separación de poderes. El Tribunal Constitucional es una entidad autónoma y somos respetuosos de sus fallos.

— ¿Pero no representa un riesgo para cualquier gobierno, incluso el del presidente Francisco Sagasti?

Consideramos que se ha perdido una gran oportunidad para clarificar los alcances de la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.

— El presidente Sagasti dijo que la tarea fundamental es recuperar la confianza y darle esperanza a la ciudadanía, ¿qué medidas concretas habrá en los sectores para recobrar la confianza en la ciudadanía, ante una población vigilante?

La primera medida es garantizar la neutralidad del Ejecutivo en el proceso de elecciones generales 2021, donde toda la ciudadanía va a elegir a las nuevas autoridades que van a regir el inicio del nuevo ciclo luego del bicentenario de fundada la república. Entonces, una primera línea de trabajo va a ser garantizar elecciones limpias, libres y transparentes. Y ya hemos programado una primera reunión de trabajo con todos los titulares de los organismos electorales con ese propósito.

— ¿Hay alguna iniciativa legislativa desde el Ejecutivo a presentar ante el Congreso?

He jurado ayer [miércoles] en la noche. Hoy día [jueves] estoy tomando conocimiento del estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre todo conociendo a la gente. Porque el norte que nos ha dado el presidente es que tenemos que garantizar la continuidad de los servicios, las prioridades como el combate a la pandemia, la reactivación económica, las grandes líneas que el delimitó el día que asumió el cargo de presidente de la República. Como presidenta del Consejo de Ministros, oportunamente voy a presentarme ante el Congreso de la República para presentar la política de este Gobierno que tiene fecha de caducidad bien clara. El compromiso de este Gobierno es hacer la transferencia ordenada el 28 de julio del próximo año.

— Tiene a un Congreso aún de mayoría opositora, ¿qué espera de la relación con el Legislativo?

El Congreso ha sido muy responsable en buscar consensos para encontrar una salida al momento crítico que vivimos hace unos días. El presidente de la República obtuvo 97 votos de distintas tiendas políticas, que para nosotros significa un respaldo muy importante y también una forma de expresar a la ciudadanía que queremos Ejecutivo y Congreso trabajar de manera coordinada. Y ojalá en permanente diálogo para encontrar las soluciones a los problemas de nuestro país, que es el objetivo de toda gestión gubernamental.

— Se está discutiendo el presupuesto para el próximo año, desde el Congreso suele haber ciertos pedidos. ¿Cómo se actuará frente a ello?

Tenemos a un ministro de Economía excelente, Waldo Mendoza. Tenga por seguro que cualquier pedido lo vamos a analizar. El presupuesto está en el Congreso, ya no está en el Ejecutivo en este momento. Vamos a ver cómo es que manejamos la situación cuando se presente.

— La ONPE ha pedido un presupuesto de presupuesto adicional de S/147 mlls. para solventar gastos no previstos, ¿es posible?.

Estamos convocando a una reunión con todos los organismos electorales para ver qué otras necesidades hay, porque hay que atenderlas en su globalidad con el Ministro de Economía y ver si es factible. Esta es una elección excepcional por la pandemia, tenemos que tomar medidas y habrá gastos que no están previstos. Vamos a tener que ver cómo hacemos para motivar que la ciudadanía no se aleje de las ánforas, porque queremos que no estén tan próximos entre sí, pero sí que vayan a ejercer su voto libre y responsable. Vamos a tener que apoyar mucho el trabajo de difusión. Después de nuestra reunión con organismos electorales, tendremos una cabal idea de cuánto es lo que se requiere. El ministro de Economía nos dirá cuánto es posible o cómo es posible financiarlo, pero existe la mejor disposición del presidente de la República de atender lo que sea necesario para garantizar unas elecciones generales de acuerdo a los más altos estándares de lo que significan los procesos democráticos.

