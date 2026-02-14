Visitas de madrugada a Palacio durante gestión de José Jerí: al menos 73 ingresos terminaron después de medianoche

Los horarios consignados revelan, además, que 23 salidas se produjeron entre las 2 a.m. y las 5 a.m., en una franja que excede ampliamente la jornada regular de actividades en la sede donde se ubica el despacho presidencial. Otras 46 ocurrieron entre las 11:45 p.m. y las 2 a.m.

Este Diario identificó también que las visitas tuvieron una duración promedio de nueve horas. En al menos dos casos, la permanencia superó las 20 horas continuas. Cinco encuentros superaron las 17 horas.

José Jerí tuvo citas no registradas con empresarios chinos y hasta acudió encapuchado, de noche, a una reunión clandestina en un chifa de San Borja. (Presidencia) / JAIRO DIAZ

Los visitantes

Solo el 7 de enero del 2026, se consignaron 11 visitas a Jerí que se extendieron hasta la madrugada. Ese día se reunieron con el presidente, en la Casa de Pizarro, los hijos y las esposas de los recién designados comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, y del jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., César Briceño. El encuentro se inició alrededor de las 7:40 p.m. y culminó a las 12:15 a.m.

Otro caso similar ocurrió el 1 de noviembre del 2025, con cuatro visitas. En aquella ocasión, estuvieron presentes Cristina Beraun y Guadalupe Vela, quienes hace unos días renunciaron a sus cargos públicos luego de que “Cuarto poder” revelara que fueron contratadas tras visitar el despacho presidencial. También participaron de ese encuentro Jheydi Quiroz, militante de Acción Popular y exteniente alcaldesa de Lima, y Violeta Beas, quien luego fue designada secretaria nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. Las visitantes se retiraron poco antes de la medianoche.

El 3 de noviembre, Jerí recibió a Jenner Flores Vidal, asistente de su despacho en el Congreso, desde las 5:15 p.m. hasta las 8:29 a.m. del día siguiente. Casi al mismo tiempo se retiró Alejandra Salazar, quien ocupa el cargo de técnico en el despacho congresal de Jerí, aunque su ingreso fue registrado como visita al entonces subsecretario general Hernán Cuba. A inicios de enero, Cuba fue designado jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

Otra de las visitas hasta madrugada del presidente es la que realizó el 31 de octubre Susana Gutiérrez, quien, según se conoció en medios, también fue contratada en Palacio luego de sus encuentros en la Casa de Pizarro. Llegó acompañada por Jenner Flores y Alejandra Salazar, así como por Rosalina Yupanqui, asesora principal del despacho en el Congreso de Jerí. Todos ellos registran más visitas con salidas en la madrugada a otros funcionarios de Palacio de Gobierno.

El 14 de octubre, Jerí sostuvo dos encuentros hasta pasada la medianoche: uno con quien actualmente es su secretario general, Benito Villanueva, desde cerca de la 1 p.m. hasta las 12:25 a.m. antes de ser contratado; y otra con Gina Gálvez, militante de Somos Perú y trabajadora del Congreso, quien llegó a las 8:37 p.m. y se retiró a las 12:21 a.m.Las otras dos visitas que recibió el presidente fueron de la congresista Ana Zegarra: el 13 de octubre llegó a las 11 p.m. y se retiró a la 1:05 a.m. del día siguiente, y el 10 de octubre llegó a las 10 p.m. y se fue a las 11:46 p.m.

Más casos

Otra contratación que se materializó tras una visita nocturna es la de Joy Aguilar Sánchez, quien visitó Palacio el 11 de octubre desde las 9 a.m. hasta las 2:07 a.m. del día siguiente, y el 12 de octubre desde las 9:41 a.m. hasta la 1:46 a.m. del otro día. Posteriormente, en diciembre, Aguilar fue contratada en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Unidad de Investigación